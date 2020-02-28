Дорофеева задрала юбку и показала, что под ней (фото)
18:00, 28 февраля 2020Звезды
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Надя Дорофеева решила соблазнить поклонников провокационным черно-белый фото.
Надя Дорофеева соблазнила поклонников провокационным фото / фото УНИАН
Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева засмущала поклонников новым пикантным фото.
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На своей странице в Instagram Дорофеева показала черно-белый снимок, на котором она задрала джинсовую мини-юбку, засветив татуировку с надписью "Good" на бедре и белые трусы.
"Дантес вышел из чата"; "Ну ни*рена себе, Гуд!"; "Ты что проститутка? Надя мне за тебя стыдно.."; "Секси"; "Ааааа о боги это шикарно, ты шикарна"; "Надя секс"; "Воу полегче чересчур красиво"; "Горячо"; "Не, ну всё, мальчики там с ума сходят"; "Показала трусики"; "Будет круто если следующая фотка будет продолжение", - писали подписчики в комментариях к фото Дорофеевой.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, ранее Надя Дорофеева в окружении мужчин села в позу собаки и выставила язык.
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