У Софии Ротару пожаловались на травлю из-за российской "Песни года"

В декабре у певицы запланированы два выступления в России.

В прошлом году известная певица София Ротару отказалась выступать на российской "Песне года". Но в декабре 2019 года 72-летняя артистка все же споет для поклонников в РФ.

Сообщение об этом вызвало бурную реакцию, пишет "Комсомольская правда".

Читайте также72-летняя София Ротару поразила своим внешним видом (фото)

"Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки. О каком возвращении речь? Ротару никогда не уходила со сцены. Полгода назад начали продаваться билеты на «Песню года» и на шоу «Легенды Ретро FM». Все эти выступления состоятся в декабре", - рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.

Что касается гонораров, то на "Песне года" и на прочих новогодних съемках артисты всегда работали бесплатно, за телевизионные эфиры, рассказали у Ротару.

"В прошлом году артистка единственный раз за все существование "Песни года" не приехала на съемки. На то были объективные причины: в Украине было введено военное положение. В прошлом году певицу разорвали за это в прессе. В этом году Ротару критикуют за то, что она едет на фестиваль. Мы теперь уже не знаем, что делать в следующем году - ехать или не ехать. Все равно ведь затравят. Вы не представляете, как София Михайловна расстроена. Она стала заложником политической ситуации", - утверждает концертный директор артистки.

Напомним, в 2018 году Ротару отказалась от участия в "Песне года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках "Песни года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.