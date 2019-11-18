София Ротару после прошлогоднего отказа снова поедет в Москву на "Песню года"

Певица приедет в Россию и снимется в "Песне года".

В этом году в новогодние праздники на российском ТВ покажут свежие выступления Софии Ротару. Напомним, в прошлом году певица отменила участие в "Песне года".

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Свое участие в главном итоговом концерте 2019-го года Ротару организаторам подтвердила, передает КП.

Певица приедет и снимется в "Песне года", которую покажут 1 и 2 января 2020 года на канале "Россия 1".

Кроме того, ожидается выступление Софии Ротару 14 декабря на фестивале "Легенды ретро FM". Также София Михайловна рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративах в Москве.

Напомним, в 2018 году певица София Ротару позвонила организаторам российской музыкальной премии "Песня года" и заявила, что отказывается принимать участие в мероприятии из-за принятия в Украине военного положения.