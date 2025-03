Дмитрий Недря ответил на критику в сети.

Вокруг представителя Эстонии на международном конкурсе "Евровидение-2025" Tommy Cash всколыхнул скандал. На днях стало известно, что его клип на конкурсную песню "Espresso Macchiato", с которой он выступит на шоу, сняла украинско-российская команда. Украинский продюсер на фоне критики в сети прокомментировал свое сотрудничество с россиянами.

Главное музыкальное событие года состоится уже в мае в городе Базель, Швейцария. А пока что вокруг конкурса не утихают скандалы. На этот раз в эпицентре оказался эстонский артист со своей песней, который ранее спел о концертах в Москве и войне в Украине. В сети выяснили, что клип к его треку "Espresso Macchiato" сняла россиянка Алина Пязок. Она родом из Челябинска и стала режиссером не только видео, но и постановщицей его конкурсного номера на Евровидении. Ранее россиянка работала с группой Little Big и с рэпером Гуфом.

Оказалось, что, кроме многих других россиян, которые работали над клипом, в съемках также участвовали украинцы. В частности, Дмитрий Недря - оператор-постановщик, который работал над картинами "Секс и ничего личного" и "Я, Победа и Берлин". Он стал продюсером ролика.

Его участие в съемках артиста и сотрудничество с россиянами получило огласку в сети. Недря вышел на связь и прокомментировал скандал в своем Instagram. Он отметил, что получил много хейта и даже угрозы из-за ситуации с клипом. По его словам, с 2014 года он оборвал связи с РФ и ничего не снимал для россиян. Он говорит, что у Tommy Cash проукраинская позиция, как и у Пязок. Она, мол, живет в США и выступает против войны.

"Я знал только, что это эстонский артист с четкой позицией: поддержка Украины и осуждение российской агрессии. Чего я не понимаю и не могу принять - это угрозы расправы в личных сообщениях, поиск предательства там, где его нет, и раздувание эфемерных фантазий о российских деньгах отдельными креативными личностями. Несмотря на то, что эстонско-российский режиссер, живущий в Лос-Анджелесе, открыто выступает против российского вторжения и никак не является спонсором войны, мне действительно обидно, что сначала эстонский проект в итоге получил такое количество "российских" кредитов", - написал Дмитрий.

Что известно о представителе Эстонии на Евровидении

Tommy Cash родился в Таллине, Эстония, в районе, где живет много русскоязычных. Известно, что некоторые его родные - русские. В 2015 году он выпустил клип на песню "Give Me Your Money" с группой Little Big. В 2021 году артист приезжал в аннексированный Крым, а в 2022 году и до сих пор никак не высказывается о войне.

Напомним, ранее Италия требовала дисквалификации Tommy Cash с Евровидения. Причиной стала конкурсная песня "Espresso Macchiato". В своем заявлении они указали, что трек эстонца "оскорбляет страну и целое сообщество". Артист уже отреагировал на призывы и попросил прощения у итальянцев.

