Кроме того, в песне исполнители "послали" Евровидение, из-за чего одному из них может грозить дисквалификация с шоу.

Нидерландский певец Йост Кляйн, который был представителем своей страны на "Евровидении-2024", выпустил совместный трек участником конкурса в 2025 году из Эстонии TOMMY CASH. В песне артистов "United By Music" звучат довольно неоднозначные заявления и присутствует ругань, что может грозить эстонскому музыканту дисквалификацией.

Премьера трека состоялась 21 февраля на YouTube. В нем они затронули тему войны в Украине, а также негативно высказались о Евровидении и Европейском вещательном союзе (EBU). Композиция начинается со слов об Украине и России.

"Мы хотим мира, они хотят войны. Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву", - поют исполнители.

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А после этого они добавили строки, посвященные EBU. В частности, в песне звучит: "Идите нах*й EBU, я не хочу идти в суд. Меньшие получают меньше, а большие - больше". Кроме того, само Евровидение эстонец и голландец послали "к черту".

Причиной для такого высказывания о международном конкурсе у Йоста Кляйна, вероятно, стала его прошлогодняя дисквалификация из шоу. Как известно, артиста выгнали с Евровидения за шаг до гранд-финала из-за его поведения. EBU его обвинила в неподобающем отношении к персоналу шоу, в частности, в угрозах к оператору и фотографу.

А что касается войны в Украине, то ни один из певцов не высказывался ранее на эту тему. Они не поддерживали ни одну из сторон, правда, продолжали сотрудничать с россиянами. В частности, Кляйн записывал трек с рэпером из РФ CMН, в котором пел о любви к террористической стране, а также в 2023-м выпустил песню с группой Russian Village Boys.

TOMMY CASH далеко не убежал от своего коллеги и также выпустил песню с российскими артистами из коллектива Little Big. В 2018 году он выступал в России и снимался в сериале AMERICAN RUSSIANS с россиянином Ильичем, он же Илья Прускин. А сейчас стало известно, что конкурсный номер эстонцу на Евровидение ставила российская постановщица Алина Пязок.

Согласно правилам EBU, исполнителю может грозить дисквалификация. Поскольку в песнях участников шоу не должно быть словесных оскорблений, дискриминационных высказываний, преуменьшения достижений других. А также конкурсанты не должны распространять ложный контент об участниках ESC или EBU.

Напомним, ранее российский певец Моргенштерн "подвинул" украинские треки в рейтинге Spotify. Украинский шоумен Юлик отреагировал на это.

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