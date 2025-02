Итальянцы недовольны песней, с которой артист выступит на международной арене.

Международный конкурс "Евровидение-2025" состоится уже в мае в Базеле, Швейцария, а пока вокруг него традиционно появляются новые скандалы. В частности, итальянцы требуют дисквалифицировать представителя Эстонии на шоу TOMMY CASH, который накануне выпустил трек с неоднозначными заявлениями о войне в Украине, из-за его конкурсной песни.

Артист будет представлять свою страну на международной арене с композицией "Espresso Macchiato". Она вызвала возмущение у итальянцев из-за своего смысла, из-за чего они требуют снять кандидатуру исполнителя с конкурса, пишет издание The Guardian.

"Espresso Macchiato" TOMMY CASH исполняет сразу на нескольких языках: на ломаном английском и итальянском. Он поет о жизни, полной удовольствия.

Видео дня

"Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante. Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti, it's hard until you make it (Я Томазо, зависимый от табака. Я очень люблю кофе. У меня много денег, я работаю круглосуточно. Вот почему я потею, как мафиози. Жизнь как спагетти, она тяжелая, пока не сваришь ее - УНИАН)", - говорится в композиции.

Итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась в Европейский вещательный союз. В своем заявлении они указали, что конкурсный трек эстонца "оскорбляет страну и целое сообщество", поэтому они считают, что артист не должен участвовать в Евровидении.

"Многие граждане выразили возмущение (относительно песни - УНИАН), текст которой содержит стереотипы об Италии и итальянцах - обычные клише о кофе и спагетти, но прежде всего о мафии и демонстрации роскоши, что распространяет месседж о населении, якобы связанном с преступностью", - отметили в Codacons.

Пока что дальнейшая судьба TOMMY CASH на конкурсе - неизвестна. Стоит указать, что не все итальянцы возмущены треком участника шоу. Некоторым песня даже понравилась, а самому певцу пророчат победу.

К слову, TOMMY CASH известен своими скандальными выходками. Он не высказывается о войне в Украине, но продолжает сотрудничать с россиянами. В частности, поставщицей его конкурсного номера стала россиянка Алина Пязок. В 2021-м он посещал аннексированный россиянами Крым, а сейчас выпустил трек с нидерландским представителем на "Евровидении-2024", в котором размечтался о приезде в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что представительница Ирландии на Евровидении споет песню, которую написала россиянка. Автором песни певицы Emmi является Лариса Торми (Вильданова). Поговаривают, что именно она вдохновила исполнительницу участвовать в шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: