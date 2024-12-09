Девушка решила таким образом приглашать людей на свой концерт.

Молодая украинская певица SOWA, настоящее имя которой Диана Горбяк, решила сделать хайп на теме ТЦК для собственного концерта.

Она опубликовала видео в своем Instagram, на котором ее сестра с подружками переоделись в военную форму и представлялись работниками ТЦК. Девушки ходили в центре Львова и пугали мужчин фразами: "Покажите ваши документы", "Покажите ваш Резерв", "Стоите ли вы на военном учете?".

Украинцы останавливались и демонстрировали свои документы.

"Рейд ТЦК. Львов", - подписала ролик исполнительница.

Но позже оказалось, что это было организовано специально для привлечения внимания к предстоящему концерту SOWA.

Реакция на ролик

Идею певицы осудили украинцы. В частности, известный украинский блогер-плиткарь Богдан Беспалов высказался о поступке SOWA.

"Начинающая певица из Львова воспринимает войну, как шоу для лайков. Дело в том, что в качестве промо своего певческого концерта "артистка" ничего не придумала умнее, как похайпить ради внимания на теме ТЦК. На ее взгляд это остроумно и креативно. Внимание к мероприятию. ЦТК - це твій концерт", - написал блогер в своем Telegram-канале.

Мужчина также добавил, что девушка паразитирует на теме мобилизации, которая является сейчас очень болезненной для общества.

"Жаль, что за такие действия нет админ.ответственности и полноценного кенселинга. Неважно, что с вами был оператор. Вы превращаете войну в "перфоманс". Девочка из богатой семьи. Родители спускают на ветер деньги на так называемый талант".

Реакция SOWA

Позже певица также прокомментировала хейт в свой адрес. Она подчеркнула, что не видит в своем эксперименте ничего плохого.

"Тема является крайне робкой для многих. И именно цель этого эксперимента заключается в том, чтобы люди были добросовестными и обновили свои данные. И не боялись людей в форме. Именно страх порождает негативные эмоции относительно ТЦК. Приглашение на концерт было целью добавить веру в нашу систему власти - не вижу ничего плохого", - написала певица.

Напомним, ранее украинка Анна Асти оправдалась после скандала с изменой мужу.

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