Зрители услышали обращение Теодора Андрея, он кричал со сцены.

Несмотря на то, что на Евровидении запрещены политические высказывания, вчера, во втором полуфинале, на конкурсе прозвучал антивоенный лозунг. Участник из Румынии пошел против правил и прокричал со сцены о том, что думает.

Так, певец Theodor Andrei (Теодор Андрей) выступал с песней D.G.T. (Off and On). Он стал самым молодым представителем Румынии на Евровидении, ему 18 лет.

Для выступления певец выбрал розовый костюм - пиджак, брючные шорты. Свой образ он дополнил высокими розовыми носками и кремовыми ботинками на грубой подошве. В своей песне он пел о любви и страсти.

"То все заканчивается, то снова начинается. Словно песня на радио, она сводит меня с ума. Выворачивает мне душу наизнанку, знает грязные словечки. Эта ежедневная игра, заставляет меня засыпать одному", - идется в песне артиста из Румынии.

В конце своего номера он прокричал в микрофон: "Make love, not war" (Занимайтесь любовью, а не войной). Этот лозунг считается антивоенным, одним из первых его озвучил Джонн Леннон, вокалист легендарной группы The Beatles. Однако считается, что изначально его придумал социальный критик Гершон Легман, он выступал против войны во Вьетнаме.

Лозунг, который Теодор Андрей прокричал со сцены, можно услышать на последних секундах выступления. Фрагмент даже попал на видео, которое разместили на официальном YouTube-канале Евровидения.

Евровидение-2023 - как прошел второй полуфинал

Вчера, 11 мая, в Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения. Свои конкурсные номера показали 16 стран-участников, однако только 10 из них посчастливилось попасть в гранд-финал.

Согласно результатам, в финал прошли Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения. На сцене выступали и приглашенные звезды. Украинская певица Мария Яремчук сорвала овации, она выступала вместе с OTOY и участницей детского Евровидения-2022 Златой Дзюнькой.

