Вместе с ней на сцену вышли OTOY и Злата Дзюнька.

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения-2023. Свои конкурсные номера показали 16 стран, но в финал прошли всего 10: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Поскольку Евровидение в этом году проводится в Великобритании от имени Украины, на сцену в качестве приглашенных гостей вышли наши артисты Мария Яремчук, OTOY и участница детского Евровидения-2022 Злата Дзюнька.

Они мощно исполнили "Родина", "Садок вишневий коло хати" и "Щедрик", а позднее Юлия Санина со сцены рассказала, что "Щедрик", который знают по всему миру как символ Рождества, на самом деле родом из Украины.

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Зрители были в восторге от выступления украинских артистов, и поблагодарили их за номер громкими аплодисментами.

Евровидение-2023: когда финал

Уже известны все страны, которые выступят в финале Евровидения-2023. Это Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия, Норвегия, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Гранд-финал состоится 13 мая в Ливерпуле. На сцене появится и украинская группа TVORCHI с песней "Heart of Steel". Согласно прогнозам букмекеров, наша страна может занять третье место, однако предварительные результаты могут измениться в последний момент.

Ранее УНИАН писал о том, как прошел второй полуфинал Евровидения.

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