11 мая состоится второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение. Уже завтра станут известны все финалисты, которые будут бороться за победу 13 мая.
Так, второй полуфинал начнется в 22:00 по киевскому времени. Его можно будет посмотреть на таких площадках:
- официальный фейсбук-аккаунт Евровидения;
- сайт "Суспільне Культура";
- сайт "Суспільне Євробачення";
- ютуб-канал "Евровидение Украина";
- ютуб-канал Евровидения;
- приложение "Дия".
Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ в хорошем качестве.
Отметим, во втором полуфинале выступят представители Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии.
Победители первого полуфинала Евровидения-2023
Всего в первом полуфинале выступили представители 15 стран. Однако пройти в финал удалось только десятерым. Среди них Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.
Украинская группа TVORCHI выступит сразу в гранд-финале, как страна-победитель в 2022 году.