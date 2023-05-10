Во втором полуфинале выступят 16 стран-участников.

11 мая состоится второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение. Уже завтра станут известны все финалисты, которые будут бороться за победу 13 мая.

Так, второй полуфинал начнется в 22:00 по киевскому времени. Его можно будет посмотреть на таких площадках:

официальный фейсбук-аккаунт Евровидения;

сайт "Суспільне Культура";

сайт "Суспільне Євробачення";

ютуб-канал "Евровидение Украина";

ютуб-канал Евровидения;

приложение "Дия".

Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ в хорошем качестве.

Видео дня

Отметим, во втором полуфинале выступят представители Дании, Армении, Румынии, Эстонии, Бельгии, Кипра, Исландии, Греции, Польши, Словении, Грузии, Сан-Марино, Австрии, Албании, Литвы и Австралии.

Победители первого полуфинала Евровидения-2023

Всего в первом полуфинале выступили представители 15 стран. Однако пройти в финал удалось только десятерым. Среди них Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Украинская группа TVORCHI выступит сразу в гранд-финале, как страна-победитель в 2022 году.

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