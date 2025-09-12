Ее избранником является актер Чино Дарин.

Испанская актриса Урсула Корберо объявила о беременности, опубликовав в Instagram фото, где позирует с уже заметным животиком. Она заверила подписчиков, что "это не искусственный интеллект", чтобы сразу отбросить сомнения в подлинности снимка.

Для актрисы, которая покорила Голливуд и стала одним из символов испанского телевидения, это новый и чрезвычайно важный этап в жизни. УНИАН решил вспомнить, как она пришла к успеху.

Мечты о кино в маленьком городе

Урсула Корберо Делгадо родилась 11 августа 1989 года в каталонском городке Сант Пере де Виламаджор. Ее отец Педро работал плотником, а мать Эстер имела собственный магазин. Старшая сестра Моника была для девушки примером и поддержкой.

Урсула с детства мечтала стать актрисой и уже в шесть лет начала сниматься в рекламных роликах, а затем брала уроки актерского мастерства и дикции. Настоящим дебютом для нее стала небольшая роль в сериале Mirall Trencat (2002), после которой Корберо постепенно получала признание на испанском телевидении.

Роль, которая изменила все

Юная актриса появилась в очень популярных в Испании сериалах "Черная лагуна" и "Физика или химия", однако наибольшую славу ей принесла роль Токио в сериале "Бумажный дом".

Ее героиня - харизматичная, смелая, противоречивая и одновременно ранимая девушка, которая стала "голосом" всей истории и любимицей миллионов зрителей. Именно благодаря этому образу Урсула превратилась в международную звезду.

От Испании до Голливуда

После грандиозного успеха Урсула не ограничилась лишь одной ролью. В Испании она уже была известна благодаря сериалам "Изабелла" и "Посольство", а также многочисленным фильмам и комедиям.

В 2021 году она дебютировала в Голливуде в фильме-боевике "Глаза змеи", где сыграла злодейку Баронессу. Хотя фильм получил смешанные отзывы, для Корберо это был важный шаг на международном уровне. Она также снялась в ряде аргентинских проектов.

Личная жизнь

Урсула Корберо с 2016 года встречается с аргентинским актером Чино Дарином, сыном легендарного актера Рикардо Дарина. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала "Посольство" и с тех пор вместе. Теперь они ожидают появления своего первого ребенка.

Как сообщал УНИАН, с 11 по 16 сентября в Киеве проходит фестиваль "Линия испанского кино", в рамках которого можно ознакомиться с лучшими новинками кинематографа этой страны.

