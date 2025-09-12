Новость о продлении появилась за день до выхода финала третьего сезона.

Apple TV+ продлил на четвертый сезон научно-фантастический сериал "Основание" (Foundation), сообщает Variety.

Новость о продлении появилась за день до выхода финала третьего сезона, который станет доступен на Apple TV+ 12 сентября.

"Нет ни одного сериала, похожего на "Основание", и мы считаем себя счастливыми, продолжая этот проект. Мы с нетерпением ждем продолжения эпичной, эмоциональной истории, которая определила первые три сезона, и возможности работать вместе с одними из самых талантливых и увлечённых творческих партнёров в индустрии", - заявили шоураннеры и исполнительные продюсеры Ян Голдберг и Дэвид Коб.

Видео дня

Сериал "Основание": что важно знать

Телесериал основан на цикле романов Айзека Азимова. Премьера состоялась в 2021 году.

События сериала разворачиваются в Галактической Империи, которая охватывает весь Млечный Путь. Ученый Гэри Селдон предсказывает гибель этого государства и создает организацию "Основание", которая должна будет после этой катастрофы воссоздать цивилизацию. Это очень возмущает императора Галактики.

В третьем сезоне в актерский состав вошли Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Ллобелл, Черри Джонс, Брэндон П. Белл, Синнёве Карлсен, Коди Ферн, Томас Лемаркис, Александр Сиддик, Трой Котсур, Пилу Асбек, Лаура Бирн, Кассиан Билтон, Терренс Мэнн и Ровена Кинг.

Сериал производится для Apple студией Paramount Television. Ян Голдберг и Дэвид Коб выступают шоураннерами и исполнительными продюсерами четвертого сезона вместе с Биллом Бостом, Пейсом, Майклом Сатраземисом, Робин Азимов и Дэвидом С. Гойером.

Напомним, ранее УНИАН писал, что вышел трейлер новой криминальной драмы с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком.

Вас также могут заинтересовать новости: