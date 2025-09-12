'Иногда нашим оперативным сотрудникам ставил в пример отдельных гражданских': Василий Малюк о движении сопротивления

Телеканал 2+2 покажет документальный фильм "Партизаны. Новая история", который рассказывает о движении украинского сопротивления с 2014 года и во время полномасштабного вторжения.

22 сентября в 14:25 на телеканале 2+2 состоится премьера документального фильма "Партизаны. Новая история". Лента рассказывает о подпольной деятельности, смелых диверсиях, направленных против оккупантов, а также о ненасильственном сопротивлении, которое проявляется в сохранении украинской идентичности, поддержании духа и организации тихой борьбы. Через личные истории, архивные кадры и свидетельства участников лента раскрывает силу, мужество и изобретательность украинцев, которые, несмотря на опасность, не покорились и продолжают борьбу за свободу.

Фильм сосредоточен на историях людей, которые, рискуя жизнью стали невидимым фронтом войны - партизанами. Они срывают планы оккупантов, передают координаты, ведут подрывную деятельность и дают понять россиянам: ни один оккупант не будет чувствовать себя в безопасности на украинской земле.

"Работу над этим фильмом мы начали в феврале этого года, хотя сама идея возникла еще осенью 2022-го, сразу после освобождения Херсона. Это кино - прежде всего для тех, кто сейчас находится под оккупацией, кто ведет подпольную борьбу и ждет возвращения домой, в Украину. Важно, чтобы они знали: мы видим их жертвенность, мы ценим их подвиг и восхищаемся их мужеством. Украинское подполье состоит из разных людей: среди них много женщин, есть даже подростки. В фильме есть немало уникальных историй, которые ранее не звучали публично. Некоторые интервью были записаны непосредственно с оккупированных территорий, и это делает ленту особенной", - отмечает автор ленты Денис Данько.

В частности, фильм рассказывает о движении сопротивления в Херсоне и одного из его лидеров Владислава Недоступа. Связавшись с украинскими спецслужбами, он передавал данные о месте пребывания вражеской техники и личного состава, лично уничтожал оккупантов.

Вместе с тем развивалось ненасильственное движение "Желтая лента", целью которого было распространение проукраинских настроений. В Мелитополе возникло женское движение "Злая Мавка".

При участии какого движения был нанесен удар по штабу Черноморского флота рф в Севастополе, а также ликвидирован так называемый министр внутренних дел так называемой ЛНР, - смотрите во время трансляции.

Кроме того, зрители увидят эксклюзивную историю одного из самых известных представителей сопротивления - Героя Украины Владимира Жемчугова и узнают, почему россияне жестоко расправились с подростками из Бердянска Тиграном Оганесяном и Никитой Хангановым.

"Хочу поблагодарить всех неравнодушных гражданских, которые мобилизовались, приложили усилия и выполнили бок о бок с нами сверхсложные задачи. Скажу откровенно, иногда нашим оперативным сотрудникам ставил в пример отдельных гражданских. Эти люди не носят погонов, но четко знают святой долг и Конституцию - защищать свою землю", - отмечает в фильме Председатель СБУ Василий Малюк.

Авторы стремились передать не только факты, но и особую атмосферу жизни в подполье - там, где каждый день может стать последним, но жажда свободы сильнее страха.

Документальный фильм "Партизаны. Новая история" создан командой телеканала 2+2 при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Автор ленты: Денис Данько. Режиссер: Денис Ивашина. Продюсер: Максим Шиленко. Генеральный продюсер: Сергей Кизима.

Смотрите документальный фильм "Партизаны. Новая история", 22 сентября в 14:25 на телеканале 2+2.

