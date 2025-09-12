Мольфар сделал расписание на будущее.

Каждый украинец хорошо знает, что такое война - все мы живем в постоянном напряжении каждый день, ожидая, когда закончатся боевые действия на территории нашей страны. Последние новости пугают и смущают, все говорят - Европа готовится к войне. Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, действительно ли мы стоим на пороге новых потрясений.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Будет ли война в Европе - прогноз на картах Таро

Макс Гордеев разложил карты на события ближайшего времени и увидел четкое сочетание холодной логики и тревожных знаков. На столе лежат "Башня", "Справедливость", "Умеренность", "Колесница" и "Звезда". Их сюжет рисует не конец света, а серьезную проверку на устойчивость.

Башня символизирует разрушение старых иллюзий безопасности: инциденты в Восточной Европе, пролет беспилотников, диверсии и шпионские сети уже вышли на поверхность. Справедливость напоминает о силе союзных обязательств и законных рамок - Европа укрепляет систему обороны, расширяет ПВО и ракетный щит. Умеренность показывает, что несмотря на риторику, стороны осознают цену большой войны, поэтому пока преобладает холодный расчет. Колесница - это мобилизация воли: ЕС и НАТО ускоряют перевооружение, готовятся к быстрым решениям и движутся к более глубокой интеграции Украины. Звезда приносит надежду: курс на выдержку и постепенное стирание преимуществ агрессора.

Также Гордеев увидел, будет ли война с НАТО - прогноз карт утешил. По мнению таролога, масштабной войны НАТО-РФ в ближайшей перспективе нет. Европа на восточном фланге - нервная, но не обреченная. Риск гибридных атак и локальных кризисов высок, но это не глобальный пожар. Наибольшую опасность, говорит эксперт, несут именно "серые зоны" - места, где отсутствуют прочные союзные рамки.

В каких странах будет война - что говорят карты

Таролог назвал особенно выразительной карту Дьявола, выпавшую напротив Молдовы. Он считает, что если Молдова ошибется с выбором лидера, ее может затянуть в спираль дестабилизации. В раскладе видны попытки российских властей усилить влияние, использовать слабость, и даже плацдарм для давления на юго-запад Украины. На карте это проявляется как тень на юге - потенциальная угроза Одессе и Николаеву, если ситуация расшатается. Это не приговор, а предупреждение: путь Молдовы может стать тестом для всей региональной безопасности.

Кроме того, таролог ответил, будет ли война в Европе означать отсутствие безопасных городов на стран. Карты подсказали, что опасными станут восток Польши и страны Балтии - это зона повышенного напряжения так же, как и прифронтовые регионы Украины. Там, в Европе, главные риски - воздушные инциденты, пролетчики, диверсии. Молдова - слабое кольцо, способное стать плацдармом влияния.

При этом, по мнению эксперта, самые безопасные места - Иберийский полуостров, Исландия, Ирландия. Они далеки от театра боевых действий; риски там в основном кибернетические и информационные.

Вне зависимости от того, будет ли война в Европе, Макс Гордеев напомнил, что тем, кто остается в Украине, карты советуют действовать без паники, но с дисциплиной. В Киеве и на западе риски управляемы: ПВО работает, инфраструктура адаптирована, но угроза воздушных ударов не исчезнет. В прифронтовых регионах - стоит серьезно рассмотреть временную релокацию. Везде полезно иметь план укрытия, "тревожную сумку", резерв питания и четкую коммуникацию с близкими. Это не страх - это гигиена безопасности в долгой войне.

Мольфар подвел итоги - он считает, что Европа входит в фазу нервной устойчивости. Гибридные удары, информационные операции, локальные инциденты будут испытывать восточный фланг. Но большой конвенциональной войны карты не показывают. Стратегия для каждого - не бежать от теней, а принимать неопределенность, уменьшать риски и принимать решения не из страха, а из расчета. Карты рисуют не фатализм - они открывают выбор и дисциплину.

