Маша Ефросинина и Оля Полякова: легендарное противостояние подруг в юбилейном сезоне 'Лиги Смеха'

Новый сезон шоу обещает быть неожиданным.

На телеканале ТЕТ стартовала премьера юбилейного сезона "Лиги Смеха. 10 лет", где Маша Ефросинина и Оля Полякова снова оказались вместе, но на этот раз не только как подруги, но и как конкурентки. В новом сезоне самого масштабного юмористического проекта они сели в тренерские кресла, где отныне будут соревноваться за победу своих команд.

"А все же опыт не пропьешь, я понимаю этот хитрый замысел продюсеров "Лиги смеха", что частично Ольга Юрьевна здесь из-за того, что есть Маша Александровна. И так же наоборот, но я принимаю этот вызов", - поделилась звездный тренер.

Маша Ефросинина уже не впервые в тренерском кресле. Она неоднократно доказывала, что умеет сочетать юмор и искреннюю поддержку своих команд. На этот раз телеведущая призналась, какое особое значение имеет ее возвращение:

"Я неоднократно говорила и буду повторяться, потому что это неизменно. "Лига Смеха" для меня - альма-матер моего возвращения в развлекательный формат. Поэтому кто я такая, чтобы чувствовать что-то другое, кроме радости?"

Юбилейный сезон обещает быть неожиданным: зрителей ждут новые команды, яркие номера и много шуток. А дружба Маши Ефросининой и Оли Поляковой теперь проходит испытания на сцене, и это сделает сезон еще более непредсказуемым. Смотрите премьеру "Лиги Смеха. 10 лет" каждую пятницу, в 22:00 на телеканале ТЕТ.

