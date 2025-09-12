Блогер учится в университете.

Украинский стендап-комик, юморист Феликс Редька рассказал, что имеет отсрочку от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

В интервью проекту ТСН "Наодинці" он сообщил, что изучает журналистику в Сумском государственном университете. После окончания бакалавриата комик поступил в магистратуру на бюджет, поэтому сейчас продолжает обучение:

"До января у меня есть отсрочка по обучению. А после этого уже будем решать проблемы по мере их поступления. Никаких запасных аэродромов у меня нет на данный момент".

Также Редька отметил, что не имеет никакого отношения к проекту "Подпольный стендап", который якобы вошел в список компаний, получивших статус критической инфраструктуры. По его словам, он лишь имеет нормальные отношения со многими комиками из этого шоу.

