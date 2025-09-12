Верьте: хорошие события уже близки.

В пятницу, 12 сентября 2025 года, три знака Зодиака почувствуют надежду, которую давно не испытывали. В момент соединения Меркурия с Юпитером ясность и оптимизм объединяются, открывая новые перспективы. Это время прозрения, когда Вселенная посылает знаки, вселяющие уверенность и указывающие направление. Главное послание дня простое: будущее многообещающее, и путь вперед становится видимым, если мы готовы его заметить, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Для трех знаков Зодиака 12 сентября становится днём веры в то, что позитивные изменения уже не за горами. Влияние Меркурия и Юпитера поднимает дух и указывает путь к новым возможностям. Надежда сегодня осязаема – она не абстрактна и не слепа. Она реальна и побуждает двигаться вперед.

Телец

Соединение Меркурия и Юпитера приносит Тельцу ясность и уверенность. 12 сентября вы столкнетесь с ситуацией, которая покажет, что ваши усилия имеют результат. Иногда это может проявиться в виде важного разговора или признания.

Телец, вас вдохновляет всё вокруг, и иногда это чувство кажется захватывающим. Вы почувствуете стремление сделать шаг вперед, понимая, что обстоятельства складываются в вашу пользу.

Вселенная напоминает, что ваши труды замечены и вознаграждены. Надежда активна в вашей жизни, и сейчас вы ощущаете благодарность за возможность двигаться вперед.

Стрелец

Для Стрельцов этот транзит открывает новые горизонты. 12 сентября вы можете получить совет или наставление, которое направит вас к творческим или авантюрным начинаниям.

Оптимизм сегодня уместен и задаёт тон всему дню. Знаком надежды может стать мудрый совет от человека, чьё мнение вы цените. Когда вы осознаете правду услышанного, это принесёт радость и внутреннее облегчение.

День подтверждает: будущее светлое, если доверять своим инстинктам. Стрельцам трудно игнорировать своё чутье, поэтому следуйте подсказкам и уверенно двигайтесь вперед. Всё складывается наилучшим образом.

Рыбы

Соединение Меркурия с Юпитером подарит Рыбам вдохновение, почти как подарок, который удивляет своей глубиной и красотой. 12 сентября вы получите знак или послание, возвращающее уверенность в том, что ждёт впереди.

Это и есть надежда. Она становится ощутимой частью вашей жизни, и можно заметить её связь с законом притяжения: чем сильнее вы верите, тем благоприятнее складываются обстоятельства.

Астрологическая энергия пятницы подталкивает быть оптимистами, смотреть в будущее и отпускать тревоги. Знак, который вы получите, подтверждает: ваше будущее полно возможностей, и ваши усилия принесут заслуженные плоды.

