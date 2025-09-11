В кинотеатрах лента должна появиться в ноябре 2025 года.

Вышел трейлер биографической спортивной драмы "Кристи" (Christy) с Сидни Суини ("Люблю тебя ненавидеть", "Проклятая дева", "Мадам Паутина", сериалы "Эйфория", "Белый лотос").

Фильм рассказывает об американской профессиональной боксерке Кристи Мартин, охватывая ее путь к статусу самой известной боксерки Америки в 1990-х годах, а также о попытке убийства ее мужем в 2010 году.

Ради этой роли Суини, которая на данный момент считается одной из самых привлекательных актрис Америки, кардинально изменилась – набрала вес, подкачалась и сменила цвет волос с привычного белокурого на черный.

Также в фильме сыграли Бен Фостер ("Поезд в Юму", "Убей своих любимых", "Warcraft: Начало"), Кэти О'Брайан ("Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Любовь, ложь и кровопролитие", "Бегущий человек", сериал "Мандалорец"), Чад Коулмен (сериалы "Прослушка", "Ходячие мертвецы") и другие.

Снял ленту австралийский режиссер Дэвид Мишед ("По законам волков", "Ровер", "Машина войны", "Король").

Мировая премьера фильма состоялась 5 сентября 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто.

В кинотеатрах лента должна появиться в ноябре 2025 года, однако пока неизвестно, покажут ли ее в Украине.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 63% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

