Приложение для знакомств хочет повысить уверенность пользователей в себе.

Хотя новая AI-игра от Tinder и была объявлена в День дурака (1 апреля) — это совсем не шутка. Игра под названием The Game Game (AI-функция от Tinder) позволяет пользователям "флиртовать" с ИИ-ботами, тренировать навыки флирта и получать обратную связь о том, насколько хорошо у них это получается, прежде чем применить это в "реальной жизни".

Использование AI-ботов вроде ChatGPT и OpenAI — уже не новинка. Молодёжь всё больше привыкает к идее общения с роботами, и Tinder использует этот феномен, чтобы привлечь новых пользователей, пишет Mirror.

The Game Game создаёт сценарии в стиле "встретились по счастливой случайности" — как в корейских дорамах — где пользователь с помощью своего обаяния общается с AI-персонажем. Цель Tinder в этой "игре" — сделать флирт менее пугающим и более увлекательным, позволяя людям практиковаться в безопасной, непринуждённой обстановке.

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Также это помогает пользователям повысить уверенность в себе и легче самовыражаться при знакомствах с потенциальными партнёрами в приложении.

Директор по инновациям Match Group Алекс Осборн-старший заявил: "Этот проект дал нам возможность поэкспериментировать с тем, как ИИ может сделать знакомства чуть веселее и чуть менее пугающими. Мы сотрудничали с OpenAI, чтобы создать что-то лёгкое и игривое, но при этом основанное на реальных технологиях — сочетая индивидуальность, обратную связь и щепотку игривости, чтобы держать людей в тонусе".

Как работает The Game Game от Tinder

Когда пользователь нажимает на логотип Tinder в верхнем левом углу экрана, он попадает в интерфейс The Game Game, где ему предоставляется AI-персонаж, основанный на его предпочтениях по возрасту и полу. После создания сценария AI начинает разговор.

Общение происходит в голосовом формате, что вынуждает пользователя выйти из зоны комфорта и на практике протестировать свои флирт-навыки, чтобы к концу "свидания" добиться успеха. В зависимости от развития сценария, разговор может закончиться гладко или пойти по неожиданному пути.

После завершения сессии AI-бот даёт обратную связь в реальном времени, указывая, насколько хорошо шло общение, есть ли прогресс, а также отмечает ошибки и даёт советы, как их избежать в будущем. Пользователь получает оценку по шкале из трёх "огоньков" — чем больше обаяния и юмора он проявит, тем выше будет результат.

Другие интересные технологические новости

Ранее УНИАН сообщал, что новая нейросеть Google создает реалистичные видео за минуту. Модель умеет генерировать восьмисекундные видео разрешением 720p и лучше по сравнению с конкурентами "понимает физику реального мира и нюансы человеческих движений и мимики".

Кроме того, создатели ChatGPT готовятся к запуску совершенно новой соцсети. Ее ядро – функция генерации изображений из ChatGPT, к которой прикручена новостная лента. Интересно, что Сэм Альтман намекал на это еще в феврале.

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