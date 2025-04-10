Опытный садовод посоветовал, как вырастить клубнику на подоконнике.

Сочная и сладкая клубника - очень популярная в Украине ягода. В последние годы цены на нее заметно подросли. Выходом было бы выращивать ее дома, но не у всех есть достаточно места для этого.

Однако не стоит унывать - можно вырастить клубнику в квартире на подоконнике. Оказалось, что это не так уж и сложно. Ранее мы рассказывали, как заставить орхидею цвести второй раз.

Эксперт по садоводству, блогер в TikTok Глен поделился советами, как вырастить клубнику на подоконнике без проблем.

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Как вырастить клубнику дома

Глен выращивал кусты ягод из семян и купленных саженцев, поэтому у него в арсенале есть множество проверенных на практике советов.

По его словам, процесс выращивания начинается с подбора правильного горшка. Он использует керамический.

"В нем должно быть дренажное отверстие и нужно поставить черепок. Он должен закрывать отверстие на дне, чтобы компост не высыпался. Я использую два куска шифера, но вы можете использовать сломанный кусок горшка. Поместите его над отверстием, а затем заполните половину [горшка] компостом", - рекомендует Глен.

Далее нужно извлечь купленное растение и проверить, хорошие ли у него корни. Также нужно осмотреть листья на случай заболеваний. Затем можно сажать кусты.

Эксперт размещает в своем большом и глубоком горшке сразу четыре растения. Однако их количество вы можете регулировать самостоятельно. На этом этапе нужно просто поместить растения поверх уложенного ранее слоя. Пустоты между корнями клубники заполняем компостом.

"Это даст корням фантастический старт. Затем я присыпаю его садовым гравием. Это удерживает влагу в почве, отпугивает слизней, улиток и просто приводит в порядок внешний вид горшка", - делится Глен.

Далее нужно просто поливать растение, поставить его в солнечное место и ждать урожая летом.

У Королевского садоводческого общества (RHS) есть свои рекомендации по выращиванию клубники. Там советуют выбирать солнечное, защищенное место с хорошо дренированной почвой и высаживать растения так, чтобы их корневая система находилась на уровне почвы.

Еще один полезный совет, как вырастить клубнику на балконе, касается того, чтоб использовать мульчу. Она поможет сохранить плоды от земли и защитить культуру от сорняков.

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