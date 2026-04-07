Рассказываем, что добавить в лунки и как правильно посадить свеклу, чтобы был хороший урожай.

Свекла - культура неприхотливая, но щедрая только к тем, кто знает ее секреты. Правильная подготовка почвы, грамотная посадка и несколько простых натуральных подкормок - и на грядке вырастут крупные, сладкие корнеплоды. Рассказываем, что положить в лунку при посадке свеклы (и моркови) и как вырастить хороший урожай - независимо от того, сеете вы семенами или выращиваете рассаду.

Что нужно сыпать в лунки при посадке свеклы

Чтобы свекла выросла крупной и сладкой, почву нужно подготовить еще до посадки. Весной под перекопку (из расчета на 1 квадратный метр) вносят 3-3,5 кг компоста, 5 кг торфа и два стакана золы.

Можно вносить удобрения в лунки при посадке:

Видео дня

компост или перегной, примерно стакан на лунку - подпитает свеклу в начале роста;

1-2 ст. л. древесной золы - снизит кислотность почвы, которую свекла не любит;

1-2 ст. л костной муки - обеспечит фосфором для хорошего роста;

1 ч. л. горчичного порошка - защитит от вредителей.

Важно помнить: свежий навоз под свеклу вносить нельзя - он провоцирует накопление нитратов и повышает риск заболеваний.

Также, чтобы свекла была слаще, 2-3 раза за сезон ее поливают по листьям солевым раствором - 15-20 г соли на 10 л воды. Такая подкормка восполняет нехватку натрия - ее можно узнать по покрасневшим листьям.

Как правильно посадить свеклу, чтобы получить хороший урожай

Семена свеклы можно высевать прямо в грунт, это делают с апреля по июнь, когда почва прогреется до 8-10°С. Всходы могут выдержать кратковременные заморозки до -2°С, но длительное похолодание для них опасно - растения могут уйти в стрелку, а сами корнеплоды будут мелкими и безвкусными.

За 10 дней до посадки семена нужно замочить. Для этого их кладут в марлевый мешочек, а затем замачивают в теплой воде на 8-12 часов. Затем нужно обеззаразить – например, на 15-20 минут опустить семена в раствор перекиси (1 ст. л. на 100 мл воды) или биопрепарате вроде "Фитоспорина".

После этого просушивают, сеют во влажные борозды, присыпают землей и поливают. Если на улице еще прохладно, то грядки нужно накрыть агроволокном, пока не появятся всходы.

Как правильно посадить свеклу рассадой в открытый грунт

Если выращивать свеклу через рассаду, то можно получить урожай почти на месяц раньше.

Для посева свеклы на рассаду семена также обеззараживают, просушивают и высевают во влажный грунт на глубину не более 1 см. Накрывают пленкой или стеклом и оставляют в светлом месте при температуре 18-20°С.

Всходы появляются на 4-6-й день, тогда же снимают и пленку. Через пару недель рассаду можно подкормить комплексным удобрением. В открытый грунт пересаживают после появления 2-3 настоящих листочков.

