Рассказываем как и чем весной подкормить клубнику, чтобы собрать урожай в 2 раза больше.

Клубника - ягода немного капризная, и выращивать ее нужно приловчиться. В первую очередь - научиться вовремя вносить подкормки и разбираться в том, какие удобрения она любит. Варианты могут быть разными, в зависимости от того, в какой период вегетации вы планируете их вносить. Давайте рассмотрим, как подкормить клубнику весной при пересадке или посадке, а также до, во время и после цветения.

Чем подкормить клубнику при посадке весной

Если говорить о почве для клубники, то лучше всего расти она будет на черноземе с добавлением золы (зола, как известно, ощелачивает грунт, из чего делаем вывод, что кислая почва ягоде не подойдет).

На заметку: торф клубника тоже не очень любит.

При посадке ягоды в лунки также следует внести немного золы или перегноя и присыпать грунтом, а после - замульчировать перегноем. Не забудьте укрыть саженцы пленкой, если на улице еще холодно, и снять ее, когда наступит устойчивое тепло.

Некоторых садоводов интересует вопрос, чем подкормить клубнику после посадки весной? Не спешите это делать: однолетние кусты вооюше не подкармливают, на второй год - вносят органические и минеральные подкормки, на третий - только минеральные, на четвертый - также и минеральные, и органику. Давайте подробнее рассмотрим, как и чем подкормить клубнику ранней весной, а также до, во время и после цветения.

Чем подкормить клубнику перед цветением

Обычно самую первую подкормку ягоды делают еще до того, как появились листики. Для этого используют минеральные удобрения, содержащие азот, например, нитроаммофоску или мочевину.

Как подкормить клубнику нитроаммофоской: 1 ст. л. удобрения разведите в ведре (10 л) воды. По 0,5 л раствора полейте каждый кустик.

Как подкормить клубнику мочевиной: 1 ст. л. удобрения также нужно развести в ведре воды (можно также взять аммиачную селитру).

Если же на ягоде уже есть листья, не беда - используйте органические удобрения. В списке того, чем подкормить клубнику в апреле - крапива, куриный помет или коровяк в виде настоев.

Вот как их готовить:

настой крапивы - наполните ведро травой, залейте теплой водой до самого верха, оставьте на 3 дня, а затем разведите водой (пропорция 1:10) и поливайте под корень;

- наполните ведро травой, залейте теплой водой до самого верха, оставьте на 3 дня, а затем разведите водой (пропорция 1:10) и поливайте под корень; настой куриного помета или коровяка - удобрения залейте водой (1:10), также настойте 3 дня и полейте кустики из расчета по пол литра под каждый.

Из того, чем подкормить клубнику в конце апреля перед цветением также хорошо себя зарекомендовал раствор на основе борной кислоты: 2 г кислоты, 2 г марганцовки и 1 стакан золы нужно размешать в ведре воды. Вечером или когда на улице пасмурно (чтобы не было ожогов) опрыскать кусты.

Чем подкормить весной клубнику во время цветения

В мае и июне, когда ягода цветет, ее также важно удобрить. Из того, чем подкормить клубнику в мае, можно брать минеральные, так и органические удобрения, которые содержат калий - он делает ягоду вкуснее.

Чем подкормить клубнику для сладости:

приготовьте раствор калийной селитры - 1 ч. л. удобрения растворите в ведре воды и полейте кустики (по пол литра на каждый);

опрыскайте кусты раствором сернокислого цинка (0,02%).

Для опрыскивания также используют и раствор калийной селитры.

Из органических подкормок в начале цветения кустики можно полить раствором коровяка (выше рассказывали, как его готовить).

Чем можно подкормить клубнику после цветения

Когда ягода отцвела и начал формировать завязи, хорошо опрыскать клубнику комплексным удобрением (его можно купить). Здесь только важно не перестараться и придерживаться правильной концентрации - она должна быть в 2 раза меньше, чем когда поливаете под корень.

Чем подкормить клубнику весной без "химии"

Если вы все-таки отдаете предпочтение домашним удобрениям, а не покупным, то есть также несколько хороших вариантов подкормки.

Как подкормить клубнику золой весной

Древесную золу, как уже говорили, подмешивают в грунт при посадке кустов, а также добавляют в лунки. Зола содержит калий и фосфор, необходимый ягоде, а также помогает справиться с некоторыми заболеваниями. Например, если клубника начинает подгнивать или появляются желтые пятна на листьях - припудрите ее золой.

Совет: лучше всего использовать золу соломы, березы или хвойных деревьев.

Как подкормить клубнику дрожжами

Многие садоводы советуют подкормить клубнику дрожжами, или хлебными ржаными корками. Дрожжи, которые в них содержатся, ускоряют рост кустиков. Для приготовления подкормки нужно сухой хлеб залить водой и дать ему постоять (побродить) в течение недели. Затем развести водой (1:10) и полить кусты.

Как подкормить клубнику йодом

Йод используют и для подкормки, и для профилактики болезней.

Готовится подкормка так: 5-10 капель йода разводят в ведре (10 л) воды, а затем опрыскивают кусты. Делать это нужно перед цветением (3 раза через 10 дней) и важно не переборщить с йодом, иначе на листьях останутся ожоги.

Ранее мы рассказывали, как вывести муравейник на огороде, в саду и доме.

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