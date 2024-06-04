Рассказываем, чем подкормить клубнику во время плодоношения и почему не стоит это делать слишком часто.

Когда клубника начинает плодоносить, многие дачники прекращают ее подкармливать - и очень зря. В эти пару недель ягоде нужны дополнительные вещества, чтобы она лучше плодоносила и не измельчала. Каждый сам решает, как часто удобрять клубнику, но агрономы настаивают на том, что достаточно и одного раза. Рассказываем, чем подкормить клубнику летом.

Чем можно подкормить клубнику во время плодоношения

Ранее мы уже рассказывали, как часто поливать клубнику и правильно это делать. Но вместе с тем, обильный и глубокий полив может вымывать из поверхности почвы питательные элементы, поэтому ягоде нужна подкормка. "Поддержать" ее можно с помощью раствора коровяка, куриного помета или настоем трав:

коровяк разводят с водой в пропорции 1:15 и настаивают в течение 2 дней в плотно закрытой емкости, а затем поливают из расчета 1 л под куст;

разводят с водой в пропорции 1:15 и настаивают в течение 2 дней в плотно закрытой емкости, а затем поливают из расчета 1 л под куст; куриный помет разводят с водой в пропорции 1:30 и также настаивают несколько дней в герметичной емкости, поливают так же, как и коровяком;

разводят с водой в пропорции 1:30 и также настаивают несколько дней в герметичной емкости, поливают так же, как и коровяком; настой крапивы - ведро (10 л) измельченной крапивы заливают теплой водой и дают настояться в течение нескольких дней, затем поливают по 1-1,5 л под куст.

Из того, чем подкормить клубнику в июне, также советуют использовать настой сброженной травы (сорняков). Для этого бочку наполовину или на одну треть заполняют сорняками, скошенной травой, ботвой и т.п. Затем заливают водой, но не до верха, чтобы трава могла бродить, затягивают пленкой, в которой делают небольшие дырочки - для отхода газов, и оставляют примерно на неделю на солнце.

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Полученный сброженный настой нужно обязательно развести водой в пропорции 1:10 (1 часть настоя и и 10 частей воды) и добавить древесной золы.

Полить таким настоем клубнику достаточно всего раз. Чаще подкармливать кусты не нужно, говорят агрономы, помня "что занадто - то не здраво". Если с подкормками перебощить, можно получить обратный эффект: будут огромные красивые листья и шикарные кусты, а ягод не будет.

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