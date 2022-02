В перечень номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году вошли 17 кандидатов.

Полный список опубликован на сайте музея.

Среди номинантов значатся:

Эминем, Beck, A Tribe Called Quest, Долли Партон, Duran Duran, Лайонел Ричи, Карли Саймон, Rage Against the Machine, Кейт Буш, Devo, Фела Кути, New York Dolls, MC5, Judas Priest, Eurythmics, Дайон Уорвик и Пэт Бенатар.