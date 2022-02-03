Финальный список назовут в мае.

В перечень номинантов на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году вошли 17 кандидатов.

Полный список опубликован на сайте музея.

Среди номинантов значатся:

Эминем, Beck, A Tribe Called Quest, Долли Партон, Duran Duran, Лайонел Ричи, Карли Саймон, Rage Against the Machine, Кейт Буш, Devo, Фела Кути, New York Dolls, MC5, Judas Priest, Eurythmics, Дайон Уорвик и Пэт Бенатар.

Известно, что финальный список объявят в мае. Церемония же запланирована на осень 2022 года.

В прошлом году в Зал славы включили Jay-Z, Тину Тернер, Foo Fighters, The Go-Go’s, Кэрола Кинга и Тодда Рандгрена.

Финалистов для введения в Зал славы рок-н-ролла по правилам выбирают члены специальной комиссии. В нее включены 1000 музыкантов, историков и деятелей музыкальной индустрии.

Кроме того, при принятии финального решения учитывают и голоса поклонников. Любой желающий сможет проголосовать за 5 претендентов до 29 апреля.

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