Кто из известных людей родился 2 февраля и чью память почитаем сегодня - узнайте на УНИАН.

В этот день на свет появились несколько выдающихся личностей, творческий путь которых оказал заметное влияние на мировую культуру. Также 2 февраля мы вспоминаем тех, кто, уходя, оставил после себя нетленный памятник в виде научных открытий или произведений искусства.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 2 февраля отмечается сегодня в мире.

Кто родился 2 февраля

Джеймс Джойс

140 лет со дня рождения

В этот день литературный мир отмечает юбилей ирландского писателя и поэта Джеймса Джойса. Представитель модернизма стал известен благодаря произведениям "Улисс", "Портрет художника в юности" и "Поминки по Финнегану". Джойс и сейчас считается одним из наиболее востребованных прозаиков - в 1998 году издательство Modern Library составило список "100 лучших романов Новейшей библиотеки", в который попали все три романа автора.

Евгений Павлович Гребёнка (Гребинка)

210 лет со дня рождения

Украинский поэт и писатель, автор песни "Очи черные" и романа "Чайковский". Родился на хуторе Убежище (ныне - село Марьяновка) в Полтаве. Был близко знаком с Тарасом Шевченко, Владимиром Далем и Александром Афанасьевым-Чужбинским.

Перевел на украинский язык произведение "Полтава" Пушкина. Был известен своими баснями, например: "Медвежий суд", "Рыбак", "Волк и огонь" и "Ячмень", в которых обличал пороки общества.

Айн Рэнд

117 лет со дня рождения

Алиса Зиновьевна Розенбаум - автор легендарных произведений "Атлант расправил плечи" и "Источник". Родилась и жила в Санкт-Петербурге, после окончания университета получила визу на учебу в США. Ее родители остались в СССР и умерли в время блокады.

Айн Рэнд до сих пор подвергается критике со стороны литераторов. В основном, из-за подозрений в частичном плагиате некоторых произведений и объективизма, который, как она утверждала, является новой формой философии, и был создан ею.

Кто умер 2 февраля

Дмитрий Иванович Менделеев

115 лет со дня смерти

Ученый, энциклопедист, химик, физик, педагог - для перечня заслуг и трудов Менделеева не хватит и страницы. Известно, что ученый посвятил 30 лет своей жизни работе в университете Санкт-Петербурга, но ушел оттуда в знак протеста, когда студентов ограничили в свободе слова. Из всех научных трудов Менделеева только 10% посвящены химии, так что, не таблицей единой. Хотя, на момент ее составления, он предугадал свойства элементов, еще не обнаруженных, и оставил для них место.

Интересный факт: дочь Менделеева - Любовь Дмитриевна - стала женой поэта Александра Блока.

Сам ученый скончался от остановки сердца, спровоцированной воспалением легких.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд

82 года со дня смерти

Карл Казимир Теодор Майергольд родился в лютеранской немецкой семье, но по достижении совершеннолетия принял православие и изменил имя. В качестве альтернативы выбрал имя любимого писателя Всеволода Гаршина.

Известен, как театральный режиссер, актер и педагог. Был женат на актрисе Зинаиде Райх - первой жене поэта Сергея Есенина. После революции 1917 года стал членом ВКП(б) и с радостью служил советской власти.

Согласно данным некоторых историков, после постановки спектакля, который не понравился Сталину, в 1939-м году был арестован, а в 1940-м году расстрелян. Жена Мейерхольда, которая выступала против действий сотрудников НКВД, также была убита в своей квартире неизвестными лицами.

Кузьма Скрябин

7 лет со дня смерти

Андрей Викторович Кузьменко - культовый украинский певец, автор песен, телеведущий и продюсер. Фронтмен группы "Скрябин", известен под псевдонимом "Кузьма".

Сам исполнитель говорил, что на его творчество оказали влияние группы "The Beatles", "Depeche Mode" и "The Exploited". Заниматься музыкой начал еще в школе, университет это увлечение не отнял. Там же Кузьма определился со стилем - на занятия ходил с панковской прической, которую прятал под бейсболку.

Читайте такжеДзидзьо презентовал кавер хита Скрябина "То моє море"За время своей творческой деятельности создал группу "Пающие трусы", был продюсером проекта "Шанс" вместе с Натальей Могилевской и написал множество песен для украинских исполнителей. Скончался на 86 км трассы "Кировоград - Кривой Рог - Запорожье". Вдова "Скрябина" после его смерти обнаружила множество недоработанных песен, некоторые из них были на политическую тематику.

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