12 декабря состоялась 31-я церемония вручения известной музыкальной премии Billboard Music Awards. Об этом пишет издание Variety.
В этом году больше всего наград получила американская певица Тейлор Свифт. Звезда победила в 10 номинациях.
Также пять наград получил американский кантри-музыкант Зак Брайан, а четыре победы у певца Моргана Уоллена.
Список победителей Billboard Music Awards-2024:
- Лучший артист - Тейлор Свифт
- Лучший новый артист - Чаппелл Роан
- Лучший исполнитель - Морган Уоллен
- Лучшая исполнительница - Тейлор Свифт
- Лучший дуэт/группа - Fuerza Regida
- Лучший артист Billboard 200 - Тейлор Свифт
- Лучший артист Hot 100 - Тейлор Свифт
- Лучший автор песен Hot 100 - Тейлор Свифт
- Лучший продюсер Hot 100 - Джек Антонофф
- Лучший исполнитель стриминговых песен - Тейлор Свифт
- Лучший исполнитель радиопесен - Тейлор Свифт
- Исполнитель с наибольшими продажами песен - Shaboozey
- Лучший исполнитель Billboard 200 - Тейлор Свифт
- Лучший исполнитель Billboard Global (кроме США) - Тейлор Свифт
- Лучший R&B-артист - Томми Ричман
- Лучшая R&B-артистка - SZA
- Лучший рэп-исполнитель - Дрейк
- Лучшая рэп-исполнительница - Doja Ca
- Лучший кантри-артист - Морган Уоллен
- Лучшая кантри-артистка - Бейонсе
- Лучший рок-артист - Зак Брайан
- Лучший латиноамериканский артист - Бэд Банни
- Лучшая латиноамериканская артистка - KAROL G
- Лучший K-Pop-артист - Stray Kids
- Лучший R&B-альбом - Крис Браун "11:11"
- Лучший рэп-альбом - Дрейк "For All the Dogs"
- Лучший кантри-альбом - Зак Брайан "The Great American Bar Scene"
- Лучший рок-альбом - Noah Kahan "Stick Season"
- Лучший латиноамериканский альбом - Бэд Банни "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana"
- Лучший K-Pop-альбом - Jung Kook "Golden"
- Лучшая песня Hot 100 - Тедди Свимз "Lose Control"
- Лучшая стриминговая песня - Зак Брайан и Кейси Масгрейвс "I Remember Everything"
- Лучшая радиопесня - Тедди Свимз "Lose Control"
Лучшая танцевальная песня - Dua Lipa "Houdini"
- Лучшая R&B-песня - Томми Ричман "Million Dollar Baby"
- Лучшая рэп-песня - Кендрик Ламар "Not Like Us"
- Лучшая кантри-песня - Shaboozey "A Bar Song (Tipsy)"
- Лучшая рок-песня - Зак Брайан и Кейси Масгрейвс "I Remember Everything".
Напомним, ранее были объявлены победители премии MEGOGO MUSIC AWARDS.