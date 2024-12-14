Стали известны имена победителей Billboard Music Awards-2024 / скриншот Instagram Тейлор Свифт, скриншот Instagram Зака Брайана, криншот Instagram Моргана Уоллена, коллаж УНИАН

12 декабря состоялась 31-я церемония вручения известной музыкальной премии Billboard Music Awards. Об этом пишет издание Variety.

В этом году больше всего наград получила американская певица Тейлор Свифт. Звезда победила в 10 номинациях.

Также пять наград получил американский кантри-музыкант Зак Брайан, а четыре победы у певца Моргана Уоллена.

Список победителей Billboard Music Awards-2024:

  • Лучший артист - Тейлор Свифт
  • Лучший новый артист - Чаппелл Роан
  • Лучший исполнитель - Морган Уоллен
  • Лучшая исполнительница - Тейлор Свифт
  • Лучший дуэт/группа - Fuerza Regida
  • Лучший артист Billboard 200 - Тейлор Свифт
  • Лучший артист Hot 100 - Тейлор Свифт
  • Лучший автор песен Hot 100 - Тейлор Свифт
  • Лучший продюсер Hot 100 - Джек Антонофф
  • Лучший исполнитель стриминговых песен - Тейлор Свифт
  • Лучший исполнитель радиопесен - Тейлор Свифт
  • Исполнитель с наибольшими продажами песен - Shaboozey
  • Лучший исполнитель Billboard 200 - Тейлор Свифт
  • Лучший исполнитель Billboard Global (кроме США) - Тейлор Свифт
  • Лучший R&B-артист - Томми Ричман
  • Лучшая R&B-артистка - SZA
  • Лучший рэп-исполнитель - Дрейк
  • Лучшая рэп-исполнительница - Doja Ca
  • Лучший кантри-артист - Морган Уоллен
  • Лучшая кантри-артистка - Бейонсе
  • Лучший рок-артист - Зак Брайан
  • Лучший латиноамериканский артист - Бэд Банни
  • Лучшая латиноамериканская артистка - KAROL G
  • Лучший K-Pop-артист - Stray Kids
  • Лучший R&B-альбом - Крис Браун "11:11"
  • Лучший рэп-альбом - Дрейк "For All the Dogs"
  • Лучший кантри-альбом - Зак Брайан "The Great American Bar Scene"
  • Лучший рок-альбом - Noah Kahan "Stick Season"
  • Лучший латиноамериканский альбом - Бэд Банни "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana"
  • Лучший K-Pop-альбом - Jung Kook "Golden"
  • Лучшая песня Hot 100 - Тедди Свимз "Lose Control"
  • Лучшая стриминговая песня - Зак Брайан и Кейси Масгрейвс "I Remember Everything"
  • Лучшая радиопесня - Тедди Свимз "Lose Control"

  • Лучшая танцевальная песня - Dua Lipa "Houdini"

  • Лучшая R&B-песня - Томми Ричман "Million Dollar Baby"
  • Лучшая рэп-песня - Кендрик Ламар "Not Like Us"
  • Лучшая кантри-песня - Shaboozey "A Bar Song (Tipsy)"
  • Лучшая рок-песня - Зак Брайан и Кейси Масгрейвс "I Remember Everything".

Напомним, ранее были объявлены победители премии MEGOGO MUSIC AWARDS.

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