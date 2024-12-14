Больше всего наград получила Тейлор Свифт.

12 декабря состоялась 31-я церемония вручения известной музыкальной премии Billboard Music Awards. Об этом пишет издание Variety.

В этом году больше всего наград получила американская певица Тейлор Свифт. Звезда победила в 10 номинациях.

Также пять наград получил американский кантри-музыкант Зак Брайан, а четыре победы у певца Моргана Уоллена.

Список победителей Billboard Music Awards-2024:

Лучший артист - Тейлор Свифт

- Тейлор Свифт Лучший новый артист - Чаппелл Роан

- Чаппелл Роан Лучший исполнитель - Морган Уоллен

- Морган Уоллен Лучшая исполнительница - Тейлор Свифт

- Тейлор Свифт Лучший дуэт/группа - Fuerza Regida

- Fuerza Regida Лучший артист Billboard 200 - Тейлор Свифт

- Тейлор Свифт Лучший артист Hot 100 - Тейлор Свифт

- Тейлор Свифт Лучший автор песен Hot 100 - Тейлор Свифт

- Тейлор Свифт Лучший продюсер Hot 100 - Джек Антонофф

- Джек Антонофф Лучший исполнитель стриминговых песен - Тейлор Свифт

- Тейлор Свифт Лучший исполнитель радиопесен - Тейлор Свифт

- Тейлор Свифт Исполнитель с наибольшими продажами песен - Shaboozey

- Shaboozey Лучший исполнитель Billboard 200 - Тейлор Свифт

- Тейлор Свифт Лучший исполнитель Billboard Global (кроме США) - Тейлор Свифт

- Тейлор Свифт Лучший R&B-артист - Томми Ричман

- Томми Ричман Лучшая R&B-артистка - SZA

- SZA Лучший рэп-исполнитель - Дрейк

- Дрейк Лучшая рэп-исполнительница - Doja Ca

- Doja Ca Лучший кантри-артист - Морган Уоллен

- Морган Уоллен Лучшая кантри-артистка - Бейонсе

- Бейонсе Лучший рок-артист - Зак Брайан

- Зак Брайан Лучший латиноамериканский артист - Бэд Банни

- Бэд Банни Лучшая латиноамериканская артистка - KAROL G

- KAROL G Лучший K-Pop-артист - Stray Kids

- Stray Kids Лучший R&B-альбом - Крис Браун "11:11"

- Крис Браун "11:11" Лучший рэп-альбом - Дрейк "For All the Dogs"

- Дрейк "For All the Dogs" Лучший кантри-альбом - Зак Брайан "The Great American Bar Scene"

- Зак Брайан "The Great American Bar Scene" Лучший рок-альбом - Noah Kahan "Stick Season"

- Noah Kahan "Stick Season" Лучший латиноамериканский альбом - Бэд Банни "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana"

- Бэд Банни "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" Лучший K-Pop-альбом - Jung Kook "Golden"

- Jung Kook "Golden" Лучшая песня Hot 100 - Тедди Свимз "Lose Control"

Лучшая стриминговая песня - Зак Брайан и Кейси Масгрейвс "I Remember Everything"

- Зак Брайан и Кейси Масгрейвс "I Remember Everything" Лучшая радиопесня - Тедди Свимз "Lose Control"

- Тедди Свимз "Lose Control" Лучшая танцевальная песня - Dua Lipa "Houdini"

Лучшая R&B-песня - Томми Ричман "Million Dollar Baby"

- Томми Ричман "Million Dollar Baby" Лучшая рэп-песня - Кендрик Ламар "Not Like Us"

Лучшая кантри-песня - Shaboozey "A Bar Song (Tipsy)"

- Shaboozey "A Bar Song (Tipsy)" Лучшая рок-песня - Зак Брайан и Кейси Масгрейвс "I Remember Everything".

Напомним, ранее были объявлены победители премии MEGOGO MUSIC AWARDS.

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