Певица официально выпустила четыре песни, которые ранее были русскоязычными.

Украинская певица Настя Каменских запремьерила новый мини-альбом. В него вошли обновленные хиты, которые получили украинский перевод.

"Проект NK всегда стремился к разнообразию и созданию музыки и контента на разных языках. У меня всегда были песни как на украинском, испанском, так и на английском языках. И несмотря на то, что в моем репертуаре всегда было много песен на украинском, есть песни, которые очень полюбились слушателям, их всегда ждут. Поэтому, конечно, я и сама почувствовала желание, чтобы все они зазвучали на украинском", - рассказала Каменских.

В новый мини-альбом певицы вошли такие переведенные хиты:

Видео дня

"Дівчата рулять"

"Червоне вино"

"Попа як у Кім"

"Це є моя ніч".

Реакция сети

В комментариях под постом Каменских в Instagram, в котором она рассказала о новом альбоме, пользователи признают, что обновленные хиты им нравятся. Юзеры пишут:

"Пожар"

"Ура, супер"

"Это разрыв!".

Известно, что обновленные версии хитов Каменских начала петь на концертах еще задолго до официальной премьеры. Отрывки выступлений активно "вирусились" в сети, а потому релиз на цифровых площадках был ожидаемым. Всего за несколько часов песня "Це є моя ніч" из нового альбома, который Каменских презентовала несколько часов назад, уже попала в чарты Apple Music.

Напомним, ранее Сеть взорвал танцевальный кавер на хит 90-х "Не стій під вікном".

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