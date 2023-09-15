Певица ROXOLANA поразила фанов современной версией песни.

Хит "Не стій під вікном", который в 90-х пела Руся (Ирина Порывай, сестра Наташи Королевой), получил новую жизнь. Певица ROXOLANA выпустила танцевальный кавер на трек и "взорвала" сеть.

"Композицию в 1989 году создали Анатолий Матвийчук (текст) и Константин Осауленко (музыка) для певицы Руси. Трек "Не стій під вікном" вошел в ее дебютный альбом "Ворожка", который стал первым украиноязычным поп-альбомом современной Украины. Создавая лирик-видео к ремейку "Не стій під вікном" ROXOLANA и режиссер Юлия Литинская вдохновлялись клипом Руси, который вышел на канале УТ-1 в 1989 году. Также в видео можно найти несколько "пасхалок" к оригинальной работе Руси", - говорится в описании к клипу, который певица уже представила на YouTube.

ROXOLANA добавила песни современный вайб, а также немного переработала текст. В клипе она, в частности, танцевала на фоне старых телевизоров, на экранах которых показывали фото певицы Руси.

В комментариях фаны оценили кавер. Они пишут, что песня станет хитом еще раз, но уже на более современном уровне. Также пользователи отметили:

"Очень классное и стильное новое исполнение"

"Классная. Стильная. Оригинальная"

"Это разрыв!"

"Интересный взгляд на песню! Очень драйвово и визуально приятно"

"Руся и Роксолана - прекрасное комбо".

"Не стій під вікном" - кавер от ROXOLANA

"Не стій під вікном" - оригинальная версия песни Руси

Кто такая певица Руся

Певица Ирина Порывай была невероятно популярной в 90-х годах. Она активно гастролировала, выпустила немало хитов, такие как "Не стій під вікном", "Дівчинка Русява" и "Попелюшка". Певица выступала сама и иногда ездила в туры вместе с сестрой - Наташей Королевой. Сейчас Порывай живет в США вместе с мужем Константином Осауленко.

Напомним, ранее Настя Каменских перевела на украинский "Красное вино".

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