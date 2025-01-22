Исполнительница не смогла пройти в финал украинского Нацотбора, поэтому подала заявку в другой стране.

Украинская певица GRISANA, которой не удалось стать десятой финалисткой Национального отбора на "Евровидение-2025", прокомментировала свое участие в отборе в другой стране. Артистка ответила, что ее подтолкнуло к участию в отборе за рубежом.

Как известно, накануне стало известно, что GRISANA, которая попала в лонглист Нацотбора в Украине и могла представить наше государство на Евровидении, подала заявку на кастинг в Сан-Марино. Дело в том, что 10-й финалисткой в Украине стала FIЇNKA, поэтому GRISANA выбыла из песенных соревнований. Следовательно, девушка решила не упускать возможности и попробовать свои силы в отборе за рубежом. Почему именно Сан-Марино - она не объяснила.

Однако в комментарии для Telegram-канала "Дом Евровидения" указала, что на такой шаг ее подтолкнули поклонники. Мол, именно они просили, чтобы девушка еще раз попыталась завоевать право выступить на Евровидении в этом году в Швейцарии.

"Вы просили - я сделала. Ежеминутно получала сообщения, что хотите видеть меня в отборе. Назовем это движем, который мы с моей аудиторией решили сделать. Такой себе слей-ход, чтобы немного навести шума в Сан-Марино", - отметила певица.

Также исполнительница не раскрыла, с какой песней она будет участвовать в отборе в этой стране. В Украине она пыталась попасть в финал с композицией "Kohoney", но авторы Telegram-канала предполагают, что в Сан-Марино GRISANA появится с другим треком.

К слову, украинка будет участвовать в онлайн-прослушивании за рубежом уже сегодня, 22 января. Финал отбора состоится 23 февраля, где среди трех претендентов выберут одного победителя. В кастинге Сан-Марино участвует и другой украинский артист TESLENKO. Ранее он был участником Нацотбора в Украине, но потом по собственному желанию снял свою кандидатуру. После этого стало известно, что он является участником отбора за рубежом.

Напомним, ранее участница Нацотбора показала отрывок песни на Евровидение. Маше Кондратенко уже пророчат победу в сети.

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