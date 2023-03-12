Певец дал новую жизнь своей песне "УВЛИУВТ".

Украинский певец Дима Монатик начал переводить свои песни с русского на украинский язык. Артист ранее говорил, что не хочет этого делать. Однако сейчас его позиция изменилась.

"Когда говорил, что не будешь переводить свои песни, но стоило попробовать и не можешь остановиться. Работаем на любимой студии в Киеве. Всем хорошего и спокойного дня", - написал под новым видео Монатик.

Как оказалось, он уже перевел свой хит "УВЛИУВТ". Певец исполнил первый куплет и начало припева. В комментариях фанаты делятся своими впечатлениями от новой версии. Они отметили, что на украинском эта песня звучит намного лучше.

Трек "заценил" даже известный пес Патрон. От страницы легендарного четвероногого сапера, которую ведет его хозяин, появился комментарий: "И зазвучало еще лучше". Также в комментариях появились Леся Никитюк и Надя Дорофеева. Ведущей и певице понравилась украинская версия песни.

"УВЛИУВТ" на украинском - новая версия хита Монатика

"УВЛИУВТ" на русском - старая версия

Трек был представлен в 2016 году. За 5 лет клип на трек "УВЛИУВТ" собрал более 5 миллионов просмотров.

Как комментаторы реагируют на переведенную песню Монатика:

"Я на днях слушала ваши старые песни и подумала, что было бы круто, чтобы они зазвучали на украинском"

"Супер! На украинском звучит еще благозвучнее и как будто ближе к сердцу. Это нечто"

"Скажу, что обожала вас до войны, а потом внезапно перестала слушать, потому что русский репертуар у вас"

"Запишите на украинском, прошу. Невозможно слушать на русском, понимаю, что вы - украинец и с нашей страной, и что песня классная... Но давайте на украинском. Классная песня, только не место русскому языку в душе"

"Вот это уже дело. Вы были моим любимым украинским певцом, но после полномасштабной гадко слушать песни на русском, поэтому и ни разу не включала. Рада, что переводите"

Напомним, ранее Артем Пивоваров представил альбом с песнями на стихи украинских поэтов.

Вас также могут заинтересовать новости: