Артист давно запустил проект, суть которого - в коллаборации с другими знаменитостями положить на музыку стихи известных украинских поэтов.

Артем Пивоваров представил альбом "Твої вірші, мої ноти" - туда вошли все его песни на стихи украинских поэтов. Следует отметить, что композиции записаны в коллаборации с другими известными артистами - Дорофеевой, Олегом Скрипкой, Олей Поляковой, Златой Огневич и другими.

Цель данного проекта - популяризировать украинскую культуру через призму музыки. Как считает сам музыкант, у него это довольно неплохо получилось.

"Когда я начал погружаться в мир украинской поэзии, понял, что это станет частью моего творчества. У нас много ярких фигур, которые влияли на развитие культуры и способствовали формированию важных ментальных черт украинцев. Я хочу, чтобы об этих людях и их творчестве узнало как можно больше людей. Это главная цель проекта "Твої вірші, мої ноти" и моя важная миссия. Этот альбом является отражением внутреннего мира украинцев. Послушав его, можно узнать больше об украинской душе и судьбу нашего народа", - прокомментировал Пивоваров.

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Новый альбом Артема состоит из трех новинок, двух обновленных версий уже выпущенных песен, а также тех композиций, которые уже стали популярными. К проекту присоединились NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, Алена Алена, KALUSH, Злата Огневич, Yarmak, Лилу45, SHUMEI, Евгений Хмара, Павел Шилько.

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