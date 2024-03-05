Премьера сериала запланирована на 5 апреля 2024 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал первый трейлер запутанного детективного сериала "Шугар" (Sugar), главную роль в котором исполнил номинант на премию "Оскар", двукратный лауреат "Золотого глобуса" Колин Фаррелл.

В центре сюжета – лос-анджелесский частный сыщик Джон Шугар, расследующий загадочное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. Пока Шугар пытается выяснить, что случилось с Оливией, он также раскрывает семейные тайны Сигела – как свежие, так и давно похороненные.

Помимо Фаррелла в сериале также сыграли Кирби Хауэлл-Баптист (сериал "Песочный человек"), Эми Райан (сериал "Прослушка"), Деннис Буцикарис (сериалы "Лучше звоните Солу", "Миллиарды"), Нэйт Корддри (сериалы "Охотник за разумом", "Перри Мейсон"), Джеймс Кромвелл (сериалы "Берлинская резидентура", "Американская история ужасов: Психбольница") и другие.

Автором сериала выступил Марк Протосевич, известные благодаря работе над сценариями к фильмам "Клетка" (2000), "Посейдон" (2006), "Я – легенда" (2007), "Тор" (2011) и "Олдбой" (2013).

Премьера "Шугара" запланирована на 5 апреля 2024 года, когда выйдут сразу три эпизода сериала. Всего он будет состоять из восьми серий, пять последующих из которых будут выходить по одной раз в неделю с финалом 10 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Variety сообщило, что Колин Фаррелл вместе с Марго Робби сыграют главные роли в фильме "Большое смелое красивое путешествие" (A Big Bold Beautiful Journey).

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