Премьера фильма "Стук в дверь" в Украине запланирована 2 февраля 2023 года.

Вышел официальный трейлер фильма "Стук в дверь" (Knock at the Cabin) от признанного мастера жанра мистики, режиссера М. Найта Шьямалана ("Шестое чувство", "Знаки", "Таинственный лес", "Явление", "Сплит").

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, премьера ленты в Украине запланирована 2 февраля 2023 года.

По сюжету фильма, во время отдыха в отдаленном доме маленькая девочка и ее семья становятся заложниками незнакомцев. Они не понимают, почему оказались в плену, однако от них требуют сделать беспрецедентный выбор: спасти человечество от апокалипсиса или сохранить семью. Оставшись без связи с окружающим миром, семье придется найти выход, прежде чем они потеряют все.

Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста ("Дюна", "Стражи галактики", "Армия мертвецов"), Джонатан Грофф ("Гамильтон", сериал "Охотник за разумом"), Бен Олдридж (сериалы "Пенниворт", "Флибег"), Никки Амука-Берд ("Убеждение", "Время"), дебютантка Кристен Кюи, а также Эбби Квин ("Маленькие женщины") и Руперт Гринт (франшиза "Гарри Поттер").

Фильм снят по мотивам романа ужасов американского писателя Пола Тремблея "The Cabin at the End of the World".

Напомним, предыдущий фильм М. Найта Шьямалана "Время" (Old) вышел в прокат в июле 2021 года. Фильм получил средние отзывы критиков, однако хорошо окупился в прокате – при бюджете 18 миллионов долларов он сумел собрать более 90 миллионов долларов прибыли.

Вас также могут заинтересовать новости: