Что посмотреть на выходных: взрывная Кейт Бекинсейл, Дуэйн "Скала" в джунглях и дерзкий победитель Берлинале

Новая прокатная неделя принесет киноманам сразу несколько долгожданных новинок – комедийный боевик "Красотка на драйве" со сногсшибательной Кейт Бекинсейл, приключенческий фэнтези "Круиз по джунглям" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Эмили Блант, а также мистический триллер "Время" от режиссера "Шестого чувства" М. Найта Шьямалана. Киногурманов порадует скандальный фильм-победитель последнего Берлинского кинофестиваля и ретроспектива классики от Вонга Карвая. Не оставят без новинок кинозрителей и стриминговые сервисы. В частности, на Netflix выйдет новый фильм с Жан-Клодом Ван Даммом, съемки которого проходили в Киеве, а также порция кинохитов прошлых лет. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 29 июля

В последние несколько недель мировая киноиндустрия принялась ускоренными темпами наверстывать упущенное более чем за год пандемии коронавируса. Вот и на этой неделе в украинские кинотеатры поступит столько интересных новинок, что даже сложно определить самую главную из них. Скорее, каждая из них главная для разного зрителя, и это не может не радовать.

Так, с 29 июля в украинских кинотеатрах начнут показывать комедийный боевик "Красотка на драйве" / Jolt (США, 2021) со сногсшибательной Кейт Бекинсейл в главной роли. УНИАН уже побывал на допремьерном показе фильма и готов поделиться своими впечатлениями.

"Красотка на драйве" рассказывает историю девушки по имени Линди (Кейт Бекинсейл), которая с самого детства живет с необычной особенностью – из-за повышенного уровня кортизола в крови ее очень легко вывести из себя, при этом она необычайно выносливая, сильная и быстрая. В течение многих лет она пыталась справиться с этим состоянием, перепробовав все возможные методы – от службы в армии до медитаций, пока один ученый не придумал для нее специальное сдерживающее устройство. Попутно Линди начала предпринимать попытки наладить личную жизнь, и вскоре ее усилия окупились – она встретила красавца-бухгалтера Джастина. Впрочем, ее счастье длилось недолго – через несколько дней полиция сообщила о смерти мужчины. А разгневанная Линди, только получившая шанс на счастье, бросилась на поиски виновных.

Пожалуй, главной сильной стороной фильма можно назвать актерский состав. Кейт Бэкинсейл ("Перл Харбор", "Другой мир") вновь продемонстрировала прекрасную физическую форму и получила возможность выплеснуть на зрителя все присущее ей чувство юмора. В плане шуток ее отлично дополнили Бобби Каннавале ("Человек-муравей", "Ирландец") и Лаверна Кокс ("Оранжевый – хит сезона", "Перспективная девушка"), сыгравшие двух полицейских, расследующих убийство парня Линди. Также в фильме появились Стэнли Туччи ("Дьявол носит Прада", "Первый мститель"), Джай Кортни ("Отряд самоубийц", "Дивергент"), Дэвид Брэдли ("Игра престолов", "Штамм") и Сьюзан Сарандон ("Голод", "Тельма и Луиза"). Подробнее о команде проекта можно прочитать в нашем предыдущем материале.

В мировой прокат фильм вышел на неделю раньше, чем в Украине, и уже успел получить смешанные отзывы критиков. Впрочем, в случае с "Красоткой на драйве" получилась весьма интересная штука. С одной стороны, фильм напичкан множеством штампов, предсказуемых поворотов, черного юмора на грани фола и местами имеет скомканный сюжет (вероятно, из-за того, что его снимали с заделом на сиквел). Но при всей его простоте и глупости, фильм легко и интересно смотреть.

Наш вердикт: "Красотка на драйве" отлично подойдет тем, кто настроен провести ненапряжный вечер в кино под попкорн, без поиска глубинных смыслов и новых вершин кинематографа, но с красивой, динамичной и юморной картинкой.

Если же настроены на легкий фильм для семейного просмотра, куда и детей не стыдно привести, то советуем обратить внимание на приключенческий фэнтези "Круиз по джунглям" / Jungle Cruise (США, 2021) от Walt Disney Pictures с Дуэйном "Скалой" Джонсоном и Эмили Блант (нет, это не очередная часть "Джуманджи").

Действие фильма разверчивается в начале XX века. Капитан речного судна Фрэнк берет ученую Лили Хоутон и ее брата Макгрегора Хоутон в экспедицию в джунгли, чтобы найти некое "Древо Жизни", которое, как они полагают, обладает целебными свойствами. Все это время троице придется сражаться с опасными дикими животными и конкурирующей немецкой экспедицией.

Судя по трейлеру, фильм будет делать ставку на дорогостоящие спецэффекты, но и без комедийной составляющей не обойдется.

Стоит отметить, что фильм уже успел получить довольно неплохие отзывы от зрительской аудитории. Так, на IMDb у него рейтинг 8,4 баллов из 10 по итогам 62 отзывов, а на Rotten Tomatoes – 68% свежести на основе 88 ревью, что соответствует средней оценке 6,3 баллов из 10.

Кроме того, 29 июля в украинский прокат выйдет мистический триллер "Время" / Old (США, 2021) от признанного мастера жанра М. Найта Шьямалана. Именно он в свое время создал такие фильмы, как "Шестое чувство", "Неуязвимый", "Знаки", "Таинственный лес", "Явление" и "Сплит". Одна из последних его работ – триллер "Стекло" – оказалась скорее провальной, чем успешной. А потому перед "Временем" стоит ответственная задача реабилитировать мастера. Впрочем, судя по первым отзывам – до конца этого достичь не удалось, поскольку оценки у фильма пока чуть выше среднего.

По сюжету фильма, семья с двумя детьми отправляется на удаленный тропический остров, чтобы отдохнуть и прекрасно провести время вместе. Впоследствии они понимают, что за несколько часов пребывания там все они постарели на десятки лет. Теперь вся их жизнь – лишь вопрос времени...

Главные роли в фильме исполнили Гаэль Гарсиа Берналь ("И твою маму тоже", "Наука сна"), Томасин Маккензи ("Кролик Джоджо", "Король"), Эбби Ли Кершоу ("Темная башня", "Страна Лавкрафта") и другие.

Ну а для киногурманов на этой неделе в прокат выйдет триумфатор 71-го Берлинского международного кинофестиваля – скандальная трагикомедия "Неудачный трах, или Безумное порно" / Bad Luck Banging or Loony Porn (Румыния, 2021). Тогда картина получила главный приз Берлинале – "Золотого медведя".

В центре сюжета картины – школьная учительница Эми, чье интимное видео оказалось в интернете. Все попытки остановить распространение порноролика ни к чему не приводят, и вскоре об этом узнает ее работодатель. В итоге директриса созывает родительское собрание, на котором будет решаться судьба героини – уволить ее с работы или оставить, забыв об этом недоразумении. Одновременно по ходу фильма поднимаются вопросы сексизма, антисемитизма, цыганофобии, консьюмеризма, которые главная героиня пытается проанализировать с помощью истории (именно это ее специализация). И все это происходит на фоне пандемии коронавируса.

Критики в целом положительно оценили фильм, похвалив его за то, что изначально используя провокационные название и завязку сюжета, авторам удалось подчеркнуть проблему "лицемерия социальных норм".

Также на этой неделе стартуют ретроспективные показы отреставрированной версии киношедевра "Чунгкингский экспресс" / Chungking Express (Гонконг, 1994) Вонга Карвая ("Любовное настроение", "2046"). На будущих кинотеатральных показах будет демонстрироваться новая 4К-реставрация, созданная под личным контролем самого режиссера. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

"Чунгкингский экспресс" – это криминальная романтическая комедия, премьера которой состоялась в 1994 году на Международном кинофестивале в Локарно, где она была номинирована на главный приз – "Золотого леопарда". Специально для продвижения ленты в США Квентин Тарантино в 1995 году основал дистрибьюторскую компанию.

По сюжету фильма, две параллельные истории разворачиваются вокруг забегаловки в торговом квартале Гонконга. Герой первой новеллы, полицейский, страдающий от разрыва с любимой, внезапно влюбляется в таинственную блондинку с темным прошлым. Герой второй новеллы – тоже полицейский – также недавно пережил расставание, а сейчас подозревает, что кто-то наведывается в его квартиру, когда его нет дома.

Картина входит во многие престижные рейтинги, в частности "100 лучших фильмов" по версии журнала Time и "1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть" по версии The Guardian. Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 89% (93% – среди зрителей).

Кроме того, на этой неделе в украинских кинотеатрах появятся фильм ужасов "Демоник" / Demonic (Канада, 2021), триллер "Похититель женщин" / Women (США, Великобритания, Исландия, 2021) и хоррор "Поиграй со мной" / Juega Conmigo (Мексика, 2021).

Что нового онлайн с 29 июля

А вот относительно сериальных новинок предстоящая неделя окажется куда скромнее. Из нового там разве что перезапуск мультсериала о приключениях веселых бурундучков Чипа и Дейла Chip 'N' Dale: Park Life (США, 2021) от Disney, первый эпизод которого вышел 28 июля.

Тем временем Netflix 30 июля выпустит второй сезон подросткового приключенческого детективного сериала "Внешние отмели" / Outer Banks (США, 2020-). Напомним, в первом сезоне сериала группа подростков из Северной Каролины после бушующего урагана случайно нашли карту, указывающую на местонахождение легендарного клада, связанного с пропавшим отцом одного из них. Во время поисков команда преодолевает такие препятствия, как наркотики, любовь, драки, дружба и деньги.

Также можно будет посмотреть свежие эпизоды "Американских историй ужаса", "Теда Лассо", "Сплетницы", "Северных вод" и других.

Кроме того, на этой неделе Netflix порадует своих подписчиков свежей порцией полнометражных фильмов. В частности, зрителей ждут две новинки. Первая – комедийный боевик "Последний наемник" / Le dernier mercenaire (Франция, 2021) с Жан-Клодом Ван Даммом ("Кровавый спорт", "Универсальный солдат"), съемки которого частично проходили в Киеве.

Главный герой фильма – отставной агент спецслужб Ричард Брумер, который приезжает во Францию, чтобы помочь сыну, обвиненному в торговле наркотиками и оружием.

Еще одна новинка недели от Netflix – романтическая комедия "От любви не убежишь" / Resort to Love (США, 2021) с актрисой и певицей Кристиной Миллиан в главной роли. Фильм расскажет о девушке по имени Эрика, у которой в жизни все пошло не так. Ее музыкальная карьера накрылась, и чтобы поправить свое финансовое положение, ей пришлось согласиться выступить на свадьбе на роскошном островном курорте. Вот только оказалось, что жених – ее бывший.

Помимо этого, в конце недели Netflix выложит новую порцию успешных фильм прошлых лет, среди которых:

артхаусный психологический фильм ужасов «Маяк» / The Lighthouse (США, Канада, 2019) режиссера Роберта Эггерса с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо

(США, Канада, 2019) режиссера Роберта Эггерса с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо фантастический триллер «К звездам» / Ad Astra (США, 2019) с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом

(США, 2019) с Брэдом Питтом и Томми Ли Джонсом комедийный боевик «Агенты А.Н.К.Л.» / The Man from U . N . C . L . E . (США, 2015) Гая Ричи с Генри Кавиллом, Арми Хаммером и Алисией Викандер

. . . . . (США, 2015) Гая Ричи с Генри Кавиллом, Арми Хаммером и Алисией Викандер романтический фентези «Загадочная история Бенджамина Баттона» / The Curious Case of Benjamin Button (США, 2008) Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт

(США, 2008) Дэвида Финчера с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт фильм-катастрофа «Башни-близнецы» / World Trade Center (США, 2006) с Николасом Кейджем

(США, 2006) с Николасом Кейджем спортивная драма «Крид: Наследие Рокки» / Creed (США, 2015) с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне

(США, 2015) с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне фильм ужасов «Полтергейст» / Poltergeist (США, 2015) с Сэмом Рокуэллом

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Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

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