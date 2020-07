Появился официальный тизер мини-сериала "Мы те, кто мы есть"

Сериал расскажет об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными оказываются на итальянской армейской базе.

Телеканал HBO презентовал официальный тизер мини-сериала "Мы те, кто мы есть" (We Are Who We Are), над которым работал Лука Гуаданьино.

Это первый телевизионный проект режиссера мелодрамы "Зови меня своим именем".

Роли в сериале исполнили Хлоя Севиньи, Франческа Скорсезе, Джек Дилан Грейзер, Алиси Брага, Кид Куди и другие.

Сериал расскажет об отношениях 14-летних Фрейзера Уилсона и Кейтлин Харпер, которые вместе со своими родителями-военными оказываются на итальянской армейской базе. В глазах других "детей полка" они кажутся парой, но на деле Уилсон скучает по своему нью-йоркскому другу Марку и привязывается к солдату по имени Джейсон, а Харпер слишком увлечена оружием, единоборствами и военной техникой.

Гуаданьино снял первые два и финальный эпизоды, а над сценарием он работал вместе с Паоло Гуаданьино и Франческой Маньери.

Проект состоит из 8 эпизодов, премьера намечена на 14 сентября.

