HBO выпустит мини-сериал о жизни во время карантина

Премьера сериала должна состояться уже этим летом.

Телевизионная сеть HBO заказала производство мини-сериала о жизни во время пандемии коронавируса.

Проект будет состоять из семи отдельных короткометражных фильмов, снятых в Финляндии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании HBO Nordic.

За съемку каждого эпизода отвечают финские режиссеры, среди которых Анти-Юсси Аннила, Алекси Салменперя, Алли Хаапасало, Микко Купаринен, Мика Курвинен, Теэму Никки и Мария Пийкке. При этом каждому из них разрешили свободно выбирать жанр будущего фильма. Основная задача - рассказать о том, как новые правила и ограничения повлияли на жизнь людей.

Например, Микко Купаринен снимает сатирическую историю о семейной паре, которая винит пандемию коронавируса во всем плохом, что случается в их жизни.

"Сюжет был вдохновлен моими собственными разочарованиями. Из-за ряда ограничений снимать фильм было довольно сложно. Несмотря на это, мы смогли сделать все то, что было запланировано в рамках предложенного формата", - отметил режиссер.

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В условиях пандемии съемочный процесс пришлось подстраивать под новые реалии и Алли Хаапасало. Она подготовила свой эпизод в мае с командой из пяти женщин. Съемки длились трое суток и проходили в ее собственном доме и пустующей квартире соседей, которые самоизолировались на даче. По словам режиссера, в новых условиях ей пришлось самостоятельно готовить еду для съемочной группы. С другой стороны, благодаря остановке кинопроизводства в Финляндии собрать и организовать коллег оказалось значительно проще.

"Это первый оригинальный финский продукт, который заказала наша телевизионная сеть. Такого раньше никогда не было", - говорит продюсер HBO Europe Энтони Рут.

Премьера сериала под названием "Изолированный" должна состояться в Финляндии уже этим летом на платформе HBO Nordic. К концу года по подписке его смогут посмотреть зрители еще в 21 стране мира.

Как сообщал УНИАН, американский режиссер и продюсер Зак Снайдер создаст режиссерскую версию фильма "Лига Справедливости" эксклюзивно для сервиса HBO Max.

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