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HBO закрывает сериал "Комната 104" после четвертого сезона

15:54, 13 мая 2020
Кино и музыка
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Иллюстрация / REUTERS

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Предстоящий четвертый сезона антологии станет последним, сообщает Deadline. Известно, что в заключительных эпизодах снялись Дэйв Батиста ("Стражи Галактики") и Джон Басс ("Чудотворцы"). В актерский состав также вошли Хари Неф, Логан Миллер, Джиллиан Белл и Мелисса Фумеро.

Действие сериала разворачивается в номере 104 типичной американской гостиницы. Каждый эпизод - это совершенно новая история об очередном жильце.

Премьера финального сезона запланирована на 24 июля этого года.

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Теги: #сериал#HBO