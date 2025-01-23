Стало известно, когда начнутся съемки четвертого сезона.

Комедийно-драматический сериал "Белый лотос", который стал популярным среди зрителей, будет иметь продолжение. Об этом пишет издание Variety.

Не секрет, что премьера третьего сезона состоится 16 февраля. Но на днях американский канал HBO сообщил, что съемки четвертого сезона уже запланированы. Они начнутся в 2026 году.

Пока неизвестно, где именно будет происходить съемочный процесс и какой актерский состав будет в продолжении сериала. Но сценарист и режиссер Майк Уайт уже представил свои идеи руководителю HBO и Max Кейси Блойсу.

О чем сериал "Белый лотос"

Сериал "Белый лотос" в трех сезонах показывает истории гостей отеля сети "Белый лотос". Вокруг них разворачиваются драматические, а иногда комедийные события. Все части ленты были сняты на разных локациях: на Гавайях, на Сицилии и в Таиланде.

Главными актерами в третьем сезоне были: Лесли Бибб, Кэрри Кун, Уолтон Хоггинс, а также Скотт Гленн, Мишель Монаган, Патрик Шварценеггер и другие.

Напомним, ранее стало известно, что HBO нашел замену пророссийскому актеру Милошу Биковичу в сериале "Белый лотос".

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