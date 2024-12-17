Стриминговый сервис Max от HBO наконец показал первый полноценный тизер третьего сезона хитового сериала "Белый лотос" (The White Lotus), события которого на этот раз будут происходить в Таиланде.
Как и в первых двух сезонах, снятых на Гавайях и на Сицилии соответственно, в центре сюжета снова будут гости отеля сети "Белый лотос", вокруг которых будут разворачиваться комедийные, драматические и порой трагические события. При этом большинство персонажей будут абсолютно новыми.
В частности, в третьем сезоне главные роли сыграли Лесли Бибб ("Железный человек", "Няня"), Кэрри Кун ("Охотники за привидениями", сериал "Фарго"), Уолтон Гоггинс ("Джанго освобожденный", сериал Fallout), а также Скотт Гленн ("Молчание ягнят", сериал "Плохая обезьяна"), Мишель Монаган ("Миссия невыполнима: Фолаут", "МаХХХин"), Патрик Шварценеггер (сериалы "Королевы крика", "Поколение V") и другие.
Кроме того, Наташа Ротуэлл повторит роль Белинды из первого сезона, которая тогда предоставляла услуги СПА в отеле.
Премьера третьего сезона "Белого лотоса" состоится 16 февраля 2025 года. Сезон будет состоять из восьми эпизодов (то есть на 1-2 больше, чем предыдущие), скорее всего, они будут выходить по одному раз в неделю.
Сериал "Белый лотос" – что известно
Шоураннером сериала "Белый лотос" является американский писатель и режиссер Майк Уайт, который в свое время написал сценарий к хитовой музыкальной комедии "Школа года" (2003).
"В первом сезоне акцент делался на деньгах, а во втором – на сексе. Я думаю, что третий сезон может быть сатирическим и забавным взглядом на смерть, восточную религию и духовность", – сказал Уайт в ролике, приуроченном к финалу второго сезона.
Традиционно каждый сезон сериала собирает громкий и яркий актерский состав. Так, в первом "гавайском" сезоне главные роли исполнили Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Наташа Ротуэлл, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Сидни Суини, Стив Зан, Фред Хехингер и другие. Между тем, во втором "итальянском" сезоне сыгралиДженнифер Кулидж, Тео Джеймс, Обри Плаза, Уилл Шарп, Меган Фаги, Адам Димарко, Хейли Лу Ричардсон, Ф.Мюррей Абрахам, Том Холландер и другие.