Премьера третьего сезона "Белого лотоса" состоится 16 февраля 2025 года.

Стриминговый сервис Max от HBO наконец показал первый полноценный тизер третьего сезона хитового сериала "Белый лотос" (The White Lotus), события которого на этот раз будут происходить в Таиланде.

Как и в первых двух сезонах, снятых на Гавайях и на Сицилии соответственно, в центре сюжета снова будут гости отеля сети "Белый лотос", вокруг которых будут разворачиваться комедийные, драматические и порой трагические события. При этом большинство персонажей будут абсолютно новыми.

В частности, в третьем сезоне главные роли сыграли Лесли Бибб ("Железный человек", "Няня"), Кэрри Кун ("Охотники за привидениями", сериал "Фарго"), Уолтон Гоггинс ("Джанго освобожденный", сериал Fallout), а также Скотт Гленн ("Молчание ягнят", сериал "Плохая обезьяна"), Мишель Монаган ("Миссия невыполнима: Фолаут", "МаХХХин"), Патрик Шварценеггер (сериалы "Королевы крика", "Поколение V") и другие.

Кроме того, Наташа Ротуэлл повторит роль Белинды из первого сезона, которая тогда предоставляла услуги СПА в отеле.

Премьера третьего сезона "Белого лотоса" состоится 16 февраля 2025 года. Сезон будет состоять из восьми эпизодов (то есть на 1-2 больше, чем предыдущие), скорее всего, они будут выходить по одному раз в неделю.

Сериал "Белый лотос" – что известно

Шоураннером сериала "Белый лотос" является американский писатель и режиссер Майк Уайт, который в свое время написал сценарий к хитовой музыкальной комедии "Школа года" (2003).

"В первом сезоне акцент делался на деньгах, а во втором – на сексе. Я думаю, что третий сезон может быть сатирическим и забавным взглядом на смерть, восточную религию и духовность", – сказал Уайт в ролике, приуроченном к финалу второго сезона.

Традиционно каждый сезон сериала собирает громкий и яркий актерский состав. Так, в первом "гавайском" сезоне главные роли исполнили Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Наташа Ротуэлл, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Сидни Суини, Стив Зан, Фред Хехингер и другие. Между тем, во втором "итальянском" сезоне сыгралиДженнифер Кулидж, Тео Джеймс, Обри Плаза, Уилл Шарп, Меган Фаги, Адам Димарко, Хейли Лу Ричардсон, Ф.Мюррей Абрахам, Том Холландер и другие.

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