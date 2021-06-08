Второй сезон "Холостячки" зрители смогут увидеть уже этой осенью.

Начались съемки второго сезона украинского романтического реалити "Холостячка" с певицей Златой Огневич.

Читайте также"Холостячка": стало известно, вместе ли Мишина и Эллерт после шоу (фото)Соответствующие кадры опубликованы в Instagram шоу. На них, кроме главной героини, можно увидеть и ведущего - Григория Решетника.

"Каждый мужчина смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на потайные кнопочки моей души", – поделилась Огневич впечатлениями от первой вечеринки.

Участие Огневич в шоу и конкурсах

В 2012 году Злата победила в нацотборе на Евровидение с песней «Gravity». В мае 2013 года она представила Украину на 58-м песенном конкурсе в Мальме, где она заняла третье место.

Злата была участницей шоу "Танцы со звездами" в 2018 году, ее партнером был Дмитрий Жук. Уже на втором эфире, согласно результатам голосования, пара покинула шоу.

Артистка также участвовала в шоу "Голос страны-8". Она попала в команду Потапа и из подопечной стала его звездной советницей.

Политическая жизнь Златы Огневич

Она была народной депутаткой Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре 2015 года Злата сложила полномочия нардепа. В Раде она заявила, что не видит возможностей развивать культуру в Раде и что устала от кулуарной борьбы.

Самые известные песни Златы Огневич

Злата Огневич: личная жизнь

О личной жизни Огневич предпочитает не рассказывать, поэтому на эту тему она не многословна. Известно, что более года она свободна. Предыдущие отношения были тяжелыми, она болезненно переживала расставание.

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Автор: Ольга Робейко