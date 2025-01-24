Эти сайты предоставляли доступ к медиасервисам Baskino, Filmix и HD REZKA после введенных в отношении них ограничений.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания увеличил список доменов, которые используются для предоставления доступа к запрещенным на территории нашей страны медиасервисам Baskino, Filmix и HD REZKA.

О соответствующем решении сообщили на сайте Нацсовета.

Отмечается, что в Перечне аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов РФ обновлены технические параметры медиасервисов, которые были дополнены 86 доменами:

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Baskino - 33 домена;

Filmix - 13 доменов;

HD REZKA - 40 доменов.

"В течение трех рабочих дней Национальный совет проинформирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи по ограничению поставщиками электронных коммуникационных услуг доступа к вышеупомянутым веб-сайтов", - говорится в сообщении.

Всего, как информируют в Нацсовете, на сегодня в Перечень сервисов государства-агрессора внесено 27 медиасервисов.

Запрет пиратских киносайтов в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2023 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес в Перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора сразу 16 сервисов. Среди киноплатформ, которые попали тогда под запрет - HD REZKA, KINOGO, Kinokrad, Filmix, Baskino и другие.

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