На сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии "Оскар". Впервые с 1961 года на церемонии не было красной ковровой дорожки. Вместо красной была дорожка цвета шампанского.
Самую главную награду, "Оскар" за лучший фильм года получила работа "Все везде и сразу". Команда этого фильма стала фаворитом Гильдии киноактеров США.
Помимо этого, фильм "Все везде и сразу" получил наибольшее количество "Оскаров". Кинокартина принесла 7 статуэток в номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.
Фильм "Все везде и сразу" описание и трейлер
Американский фантастический комедийный боевик "Все везде и сразу" - результат работы продюсеров и сценаристов Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. В нем сыграли: Мишель Йео, Джонатан Ке Кван, Стефани Сюй, Джеймс Хонг, Джейми Ли Кертис и другие.
В фильме показана история о простой женщине Эвелин, сознание которой раскололось. Внезапно она понимает, что существует бесконечное количество измерений, в каждом из которых она может получить навыки и умения. Она может быть мастером боевых искусств, талантливой актрисой или небесным существом.
Вскоре Эвелин понимает, что ей придется бороться с таинственной сущностью, которая угрожает уничтожить всю мультивселенную. Фильм состоит из трёх частей, названия которых образуют общее название кинокартины.
За "Оскар" также боролись такие фильмы:
- "Аватар: Путь воды"
- "Банши Инишерина"
- "Элвис"
- "На Западном фронте без перемен"
- "Фабельманы"
- "Тар"
- "Топ Ган: Мэверик"
- "Треугольник печали"
- "Говорят женщины"
В прошлом году "Оскар" за лучший фильм получила кинокартина"кода".
Напомним, ранее стало известно, что украинцы призвали жюри не голосовать за фильм с Крузом из-за связи с РФ. Сообщалось, что фильм "Топ Ган: Меверик" финансировал российский олигарх.