Самую главную награду, "Оскар" за лучший фильм года получила работа "Все везде и сразу".

На сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии "Оскар". Впервые с 1961 года на церемонии не было красной ковровой дорожки. Вместо красной была дорожка цвета шампанского.

Самую главную награду, "Оскар" за лучший фильм года получила работа "Все везде и сразу". Команда этого фильма стала фаворитом Гильдии киноактеров США.

Помимо этого, фильм "Все везде и сразу" получил наибольшее количество "Оскаров". Кинокартина принесла 7 статуэток в номинациях: лучший фильм, лучший режиссер, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж.

Фильм "Все везде и сразу" описание и трейлер

Американский фантастический комедийный боевик "Все везде и сразу" - результат работы продюсеров и сценаристов Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. В нем сыграли: Мишель Йео, Джонатан Ке Кван, Стефани Сюй, Джеймс Хонг, Джейми Ли Кертис и другие.

В фильме показана история о простой женщине Эвелин, сознание которой раскололось. Внезапно она понимает, что существует бесконечное количество измерений, в каждом из которых она может получить навыки и умения. Она может быть мастером боевых искусств, талантливой актрисой или небесным существом.

Вскоре Эвелин понимает, что ей придется бороться с таинственной сущностью, которая угрожает уничтожить всю мультивселенную. Фильм состоит из трёх частей, названия которых образуют общее название кинокартины.

За "Оскар" также боролись такие фильмы:

"Аватар: Путь воды"

"Банши Инишерина"

"Элвис"

"На Западном фронте без перемен"

"Фабельманы"

"Тар"

"Топ Ган: Мэверик"

"Треугольник печали"

"Говорят женщины"

В прошлом году "Оскар" за лучший фильм получила кинокартина"кода".

Напомним, ранее стало известно, что украинцы призвали жюри не голосовать за фильм с Крузом из-за связи с РФ. Сообщалось, что фильм "Топ Ган: Меверик" финансировал российский олигарх.

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