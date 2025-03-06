Правоохранители насчитали 12 краж.

В Соединенных Штатах Америки мужчина вынес из сети магазинов розничной торговли Target наборы LEGO на сумму 25 тысяч долларов.

В прокуратуре округа Контра-Коста сообщили, что 32-летнего Майкла Айвори Флетчера обвиняют в совершении двенадцати уголовных преступлений. Его также подозревают в кражах в округах Солано, Аламеда, Сан-Хоакин, Сонома и Санта-Клара.

Мужчина действовал по одинаковой схеме: заходил в магазин, наполнял тележку продуктами LEGO и уже через несколько минут выходил с крадеными товарами. После этого он загружал похищенное в автомобиль, припаркованный на месте для людей с ограниченными физическими возможностями.

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Теперь задержанный находится под стражей в тюрьме Мартинез, он ожидает предварительного слушания. Суд установил залог в размере 467 500 долларов.

Другие новости, связанные с LEGO

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину датская компания LEGO полностью прекратила свою коммерческую деятельность в России. В июле 2022 года LEGO объявила о расторжении партнерства с Inventive Retail Group, которая управляла 81 магазином в России.

А компания The Brothers Brick, которая является ритейлером Lego, создала фигурки, посвященные украинским военным. Прототипами стали начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич, командир Денис Прокопенко и заместитель командира Святослав Паламар.

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