О дальнейших планах режиссера пока ничего неизвестно.

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино, в своей время снявший такие кинохиты, как "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и "Бесславные ублюдки", отказался от съемок фильма "Кинокритик" (The Movie Critic), который он ранее сам характеризовал как свой последний фильм в карьере в качестве режиссера. Об этом сообщило Variety.

О начале работы над этим фильмом стало известно в марте 2023 года, а главную роль, по слухам, должен был исполнить Брэд Питт. В какой-то момент Тарантино анонсировал, что действие фильма будет происходить в 1977 году, а в центре сюжета будет скромный кинокритик, пишущий умные рецензии для порножурнала. Также ходили слухи, что Питт сыграет в фильме своего персонажа из "Однажды... в Голливуде" Клиффа Бута.

Тарантино кратко рассказал о "Кинокритике" зрителям на Каннском кинофестивале в прошлом году следующее: "Народ, я не могу вам ничего сказать, пока вы не посмотрите фильм. Прямо сейчас мне хочется произнести несколько монологов персонажа, но я не собираюсь этого делать. Может быть, если бы видеокамер было меньше. Вам просто нужно подождать и посмотреть".

Причины, по которым Тарантино передумал снимать этот фильм, пока не сообщаются, но источники утверждают, что он не собирается переписывать сценарий или возрождать проект, а вместо этого строит планы перейти к чему-то новому.

Интересно, что это уже не первый проект, от которого режиссер решил отказаться после выхода своего последнего на данный момент фильма "Однажды... в Голливуде" в 2019 году. До этого он передумал снимать фильм "Звездный путь" с рейтингом R, заявив, что это слишком большой проект. В 2022 году Тарантино обдумывал идею создания восьмисерийного сериала, но и она так и не была реализована.

Квентин Тарантино – что известно

Американский режиссер Квентин Тарантино родился в 1963 году, а свой режиссерский дебют – криминальную черную комедию "Бешеные псы" – он представил в 1992 году на кинофестивале независимого кино "Санденс". Картина была тепло принята критиками и зрителями, была показана в Каннах и получила около десятка престижных наград, но, главное, открыла дорогу молодому режиссеру в Голливуд.

Его следующий фильм – гангстерская комедия "Криминальное чтиво" – вышел в 1994 году и принес ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус" в категории "Лучший оригинальный сценарий", сделав его всемирно известным.

Позже Тарантино выступил режиссером лент "Джеки Браун" (1997), "Убить Билла. Фильм 1" (2003), "Убить Билла. Фильм 2" (2004), "Доказательство смерти" (2007), "Бесславные ублюдки" (2009), "Джанго освобожденный" (2012), "Омерзительная восьмерка" (2015) и "Однажды в… Голливуде" (2019).

Практически все работы режиссера были высоко отмечены критиками и зрителями, получили статус культовых, а также принесли ему множество престижных наград и номинациий, в том числе две победы на "Оскар" за лучшие сценарии к фильмам "Криминальное чтиво" и "Джанго освобожденный".

Фильмы Тарантино имеют хорошо узнаваемый стиль, который характеризуется обилием крови и насилия, а также остроумными запоминающимися диалогами и яркими персонажами.

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