Он считает, что вина актера очевидна.

Американский режиссер Квентин Тарантино, который известен по фильмам "Бешеные псы" и "Убить Билла", высказался об Алеке Болдуине.

Мужчина отметил, что хоть и суд признал его невиновным в убийстве украинки Галины Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина", но он не согласен с таким решением. В разговоре с Биллом Махером в подкасте "Club Random" Тарантино заявил, что нельзя снимать вину с известного актера.

"На 90% в убийстве Галины виновата оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, однако остальные 10% вины - на Болдуине. Перед съемками сцены актер должен был проверить оружие, чтобы убедиться, что в стволе нет пули или других проблем с ним. Он не только держит оружие в руках, но и берет на себя ответственность за него", - подчеркнул Квентин.

Что известно о трагедии на съемках

В октябре 2021 года актер Алек Болдуин ранил на съемках двух человек. Одним из них оказалася оператор родом из Украины Галина Гатчинс. 42-летнюю женщину доставили по воздуху в больницу в Альбукерке, где она позже умерла.

Алек подчеркивал, что был уверен в том, что пистолет незаряжен. Однако семья застреленной украинки Гатчинс подала в суд на актера. Затем он получил обвинения по двум пунктам: "неосторожное применение огнестрельного оружия" и "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Ему грозило до 18 месяцев тюрьмы. Однако в июле этого года суд окончательно снял все обвинения с Алека и это дело теперь закрыто.

Напомним, ранее родственники покойной украинки отреагировали на окончательное решение суда для Алека Болдуина.

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