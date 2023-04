В украинский прокат фильм выйдет 28 июня 2023 года.

Кинокомпания Lucasfilm выпустила полный трейлер предстоящего приключенческого боевика "Индиана Джонс и реликвия судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny), который станет пятой частью легендарной франшизы с Харрисоном Фордом.

События нового фильма, возвращающего Индиану на "большие экраны" через 15 лет после выхода предыдущего фильма, будут происходить в 1969 году в разгар космической гонки. Джонса беспокоит тот факт, что правительство США привлекло бывших нацистов, чтобы победить Советский Союз в соревновании за полет в космос. Тем временем Юрген Воллер (Мадс Миккельсен – "Еще по одной", "Ганнибал", "Доктор Стрэндж"), сотрудник NASA и бывший нацист, который участвовал в программе высадки на Луну, хочет сделать мир лучше – только так, как он считает нужным. В этом ему будут помогать другие преданные нацисты, роли которых исполнили Томас Кречман ("Пианист", "Операция "Валькирия", "Мстители: Эра Альтрона") и Бойд Холбрук ("Нарко", "Песочный человек", "Логан"). Тем временем на стороне Джонса будут его крестная дочь Хелена Шоу (Фиби Воллер-Бридж с "Флибег"), а также персонажи Антонио Бандераса ("Маска Зорро", "Отчаянный") и Тоби Джонса ("Первый мститель", "Тетрис").

Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд, в послужном списке которого такие фильмы, как "Прерванная жизнь", "Поезд на Юму", "Логан" и "Ford против Ferrari". Это первый фильм серии, который снял не Стивен Спилберг.

Как сообщал УНИАН, премьера фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" состоится на 76-м Каннском кинофестивале в мае 2023 года. Откроет же фестиваль историческая драма "Фаворитка" с Джонни Деппом в главной роли.

Кроме того, в Каннах в этом году покажут долгожданные фильмы "Убийцы цветочной Луны" Мартина Скорсезе и "Город астероидов" Уэса Андерсона, а также короткометражку Педро Альмодовара в жанре ЛГБТ-вестерн, в которой главные роли сыграли Итан Хоук и Педро Паскаль.

