В прокат фильм с невероятным актерским составом должен выйти 16 июня 2023 года.

Кинокомпания Focus Features выпустила первый трейлер нового фильма режиссера-визионера Уэса Андерсона "Город астероидов" (Asteroid City).

Действие картины будет разворачиваться в 1955 году на съезде наблюдателей за звездами в вымышленном американском городке посреди пустыни. Из-за чрезвычайного происшествия участники мероприятия вынуждены будут задержаться там до выяснения всех обстоятельств.

В фильме задействованы немало актеров, уже неоднократно снимавшихся у Андерсона – Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Скарлетт Йоханссон, Джейсон Шварцман, Джефф Голдблюм, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Лев Шрайбер, Руперт Френд, Тони Револори, Джеффри Райт и Джейк Райан.

Также сразу несколько звезд Голливуда поработали с Андерсоном впервые – Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Терминал"), Марго Робби ("Я, Тоня", "Вавилон"), Мэтт Диллон ("Столкновение", "Дом, который построил Джек"), Стив Карелл ("Офис", "Космические войска"), Хонг Чау ("Меню", "Кит") и Майя Хоук ("Очень странные дела", "Однажды в Голливуде").

В прокат фильм должен выйти 16 июня 2023 года, за его международный прокат будет отвечать Universal Pictures.

Уэс Андерсон – чем известен режиссер

53-летний американский режиссер и сценарист Уэс Андерсон работает в основном в жанрах комедии и трагикомедии. Для его фильмов характерен необычный визуальный стиль с узнаваемыми авторскими приемами: симметрия кадра, пастельные цвета, нестандартное использование декораций и экранных титров. Также его фильмы отличаются потрясающим подбором актеров, причем многие работали с Андерсоном неоднократно.

Свой первый полнометражный фильм – криминальную комедию "Бутылочная ракета" – он представил в 1996 году. Всего на данный момент в фильмографии Андерсона десять полнометражных игровых и анимационных фильмов, самыми успешными из которых являются "Семейка Тененбаум", "Бесподобный мистер Фокс", "Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт" и "Остров собак". Именно за них у него несколько номинаций на "Оскар". Предыдущий фильм режиссера – "Французский вестник" – вышел в 2021 году.

Уже известно, что следующим после "Города астероидов" Андерсон выпустит фильм "Чудесная история Генри Шугара" для Netflix, а главные роли в нем исполнят Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Дев Патель, Руперт Френд и Ричард Айоади.

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