Историческая драма "Фаворитка" с Деппом в главной роли расскажет о бурных отношениях французского короля Людовика XV и его возлюбленной Жанны Дюбарри.

После нескольких лет бойкота со стороны главных кинособытий в мире из-за громкого развода с Эмбер Херд, голливудская суперзвезда Джонни Депп возвращается в кинотусовку.

Как пишет Variety, историческая драма "Фаворитка" (Jeanne du Barry) с Деппом в главной роли станет фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля, который пройдет во Франции с 16 по 27 мая 2023 года. Это будет первое за три года появление проекта с актером на событиях такого масштаба.

Сюжет картины вращается вокруг бурных отношений французского короля Людовика XV и его возлюбленной Жанны Дюбарри, которую он привел в Версальский дворец, чтобы она жила рядом с ним, хотя она не была дворянкой. Благодаря ей король возвращает вкус к жизни.

Видео дня

Собственно, короля Людовика XV сыграл Джонни Депп ("Эдвард Руки-ножницы", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Пираты Карибского моря", "Чарли и шоколадная фабрика"). В тоже время роль его фаворитки досталась француженке Майвенн, которая является и режиссером фильма. Это уже шестой полнометражный фильм Майвенн в режиссерском кресле – самыми успешными ее работами стали криминальная драма "Полиcc" (2011) и мелодрама "Мой король" (2016).

Также в фильме сыграли легенда французского кино Пьер Ришар ("Высокий блондин в черном ботинке", "Игрушка", "Близнец"), Луи Гаррель ("Мечтатели", "Молодой Годар", "Мой король"), Мельвиль Пупо ("Время прощания", "Офицер и шпион"), Паскаль Греггори ("Королева Марго", "Жанна д’Арк", "Арсен Люпен") и другие.

В кинотеатрах фильм покажут после Канн в 2023 году, а через 15 месяцев он станет доступен на сервисе Netflix, который выступил одним из его заказчиков.

Каннский кинофестиваль 2023 объявит свою программу 13 апреля, однако уже известно, что в рамках кинособытия покажут несколько долгожданных американских новинок: "Убийцы цветочной Луны" Мартина Скорсезе, "Индиана Джонс и реликвия судьбы" Джеймса Мангольда и "Город астероидов" Уэса Андерсона. Также в рамках кинофестиваля покажут короткометражку Педро Альмодовара в жанре ЛГБТ-вестерн, в которой главные роли сыграли Итан Хоук и Педро Паскаль.

Возглавит жюри фестиваля шведский режиссер Рубен Остлунд, чья сатирическая комедия "Треугольник печали" получила главный приз Канн в прошлом году. Остальные члены жюри пока неизвестны.

Как Эмбер Херд чуть не разрушила карьеру Джонни Деппа

Американский актер Джонни Депп в течение трех десятков лет оставался одной из самых ярких, харизматичных и успешных кинозвезд Голливуд. Однако все это он чуть не потерял после бракоразводного процесса с актрисой Эмбер Херд.

Депп познакомился с молодой актрисой во время съемок фильма "Ромовый дневник" в 2011 году, и вскоре между ними вспыхул бурный роман. Из-за Херд актер разорвал 14-летний отношения с французской актрисой и певицей Ванессой Паради, с которой у него двое детей.

В 2015 году Депп и Херд поженились, однако уже весной 2016 года актриса подала на развод. В начале 2017 года развод был официально оформлен, а все споры между Деппом и Эмбер – урегулированы. Однако вскоре Херд обвинила Деппа в домашнем и сексуальном насилии, в результате чего он стал изгоем в мире кино: актер потерял несколько громких ролей, включая продолжения "Пиратов Карибского моря" и "Фантастических тварей", а большинство крупных кинособытий объявили ему бойкот.

В течении нескольких лет Депп судился с мировыми таблоидами и своей бывшей, обвиняя их в клевете. В конечном итоге, после нескольких проигранных судов, в июне 2022 года Депп выиграл суд против Херд, которую суд признал виновной в клевете и обязал выплатить бывшему мужу 10 млн долларов в качестве компенсации.

Вас также могут заинтересовать новости: