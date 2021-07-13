Сегодня, 13 июля, актеру исполнилось 79 лет.

13 июля американский актер Харрисон Форд отмечает свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 79 лет. Харрисон является номинантом на премию "Оскар", BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии "Золотой глобус", а также почётного "Сезара".

В честь праздника предлагаем вам вспомнить его самые знаковые роли в культовых лентах.

"Звездные войны"

Форд сыграл в "Звездных войнах" Хана Соло. Именно эта работа прославила его на весь мир, несмотря на то, что сам Харрисон считал своего героя недостаточно глубоким персонажем, и мечтал, чтобы его убили.

"Индиана Джонс"

Харрисон в этом фильме сыграл главную роль. Он перевоплотился в археолога, который убегает от погони и очень любит влазить в разные опасные приключения.

"Бегущий по лезвию"

В центре сюжета история детектива из специального отдела полиции Лос-Анджелеса Рика Декарда (роль которого сыграл Харрисон), вынужденного разыскивать и уничтожать искусственно созданных для тяжёлых и опасных работ людей, которых называют репликантами.

"Беглец"

В этом фильме актер сыграл доктора Ричарда Кимбла, который бежит от полиции после обвинения в убийстве жены. Затем он пытается начать собственное расследование. Картина вызвала настоящий ажиотаж среди киноманов.

"Свидетель"

В картине "Свидетель" Форду досталась роль детектива Джона Бука, который взял под опеку малолетнего свидетеля убийства. И именно благодаря этой роли его номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич