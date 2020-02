Оскар-2020: представлен список 40 лучших песен за всю историю премии по версии The Guardian

Первое место в списке заняла песня Генри Манчини и Джонни Мерсера Moon River.

Британская газета The Guardian составила список из 40 лучших песен за всю историю премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

Как передает Сноб, в список попали композиции, вышедшие с момента создания премии – 1929 года.

Первое место в списке заняла песня Генри Манчини и Джонни Мерсера Moon River («Лунная река») из фильма «Завтрак у Тиффани» 1961 года.

На втором месте – песня Гарольда Арлена и Ипа Харбурга Over the Rainbow («Над радугой») из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года.

Третье место заняла песня Джерома Керна и Дороти Филдс The Way You Look Tonight («То, как ты выглядишь сегодня») из фильма «Время свинга» 1936 года.

Как известно, торжественная церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года. Американская киноакадемия уже объявила номинантов 2020 года.

Американская киноакадемия уже объявила номинантов 2020 года.