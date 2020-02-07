Оскар-2020: представлен список 40 лучших песен за всю историю премии по версии The Guardian
Британская газета The Guardian составила список из 40 лучших песен за всю историю премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
Читайте такжеОскар-2020: основные претенденты на главную кинопремию года (видео)Как передает Сноб, в список попали композиции, вышедшие с момента создания премии – 1929 года.
Первое место в списке заняла песня Генри Манчини и Джонни Мерсера Moon River («Лунная река») из фильма «Завтрак у Тиффани» 1961 года.
На втором месте – песня Гарольда Арлена и Ипа Харбурга Over the Rainbow («Над радугой») из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года.
Третье место заняла песня Джерома Керна и Дороти Филдс The Way You Look Tonight («То, как ты выглядишь сегодня») из фильма «Время свинга» 1936 года.
Как известно, торжественная церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года. Американская киноакадемия уже объявила номинантов 2020 года.
Ранее УНИАН сообщал, что вручать статуэтки премии Оскар-2020 будут Киану Ривз, Пенелопа Крус и Сигурни Уивер.